Курганское отделение КПРФ определяет кандидатов для выборов в гордуму

Курганское отделение КПРФ готовится к выборам в городскую думу Кургана, которые пройдут в сентябре 2024 года, и подбирает кандидатов. Об этом URA.RU сообщил лидер отделения партии в регионе, депутат Курганской областной думы Виктор Зырянов
«Работа идет согласно планам. Подбираются кандидаты, список практически сформирован. Ведутся беседы, переговоры, согласования. Участвовать в выборах мы будем и надеемся на положительный результат. У нас раньше был длительное время всегда один депутат, а в 2019 году было выбрано сразу пять. Мы позиций не растеряли», — сказал Зырянов. Также, с его слов, за последнее время в КПРФ появились новые лица. Задачу по подготовке к выборам в думу Кургана поставили еще в середине 2023 года.
Отвечая на вопрос URA.RU, будут ли коммунисты претендовать на замещение всех депутатских мест, Зырянов заявил, что нужно «быть реалистами» и учитывать, что в регионе на хорошем уровне работают и другие партии. «Мы не можем „брать депутатские мандаты“. За избирателя не нам решать. Кандидатов будем выдвигать на все округа, по три человека на 13 округов, в соответствии с правилами», — отметил он.
Ранее URA.RU писало, что курганское отделение КПРФ рискует остаться без фракции в гордуме из-за недостаточного количества человек в ней. В то же время другая партия, «Коммунисты России», формирует списки людей по партийным спискам. Депутат гордумы Кургана Яков Сидоров, представляющий «КомРоссов», заявлял, что они будут претендовать на замещение всех мест.
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