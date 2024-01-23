Курганское отделение КПРФ определяет кандидатов для выборов в гордуму

23 января 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Курганская КПРФ начала подготовку к выборам в городскую думу и готовит кандидатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганское отделение КПРФ готовится к выборам в городскую думу Кургана, которые пройдут в сентябре 2024 года, и подбирает кандидатов. Об этом URA.RU сообщил лидер отделения партии в регионе, депутат Курганской областной думы Виктор Зырянов «Работа идет согласно планам. Подбираются кандидаты, список практически сформирован. Ведутся беседы, переговоры, согласования. Участвовать в выборах мы будем и надеемся на положительный результат. У нас раньше был длительное время всегда один депутат, а в 2019 году было выбрано сразу пять. Мы позиций не растеряли», — сказал Зырянов. Также, с его слов, за последнее время в КПРФ появились новые лица. Задачу по подготовке к выборам в думу Кургана поставили еще в середине 2023 года. Отвечая на вопрос URA.RU, будут ли коммунисты претендовать на замещение всех депутатских мест, Зырянов заявил, что нужно «быть реалистами» и учитывать, что в регионе на хорошем уровне работают и другие партии. «Мы не можем „брать депутатские мандаты“. За избирателя не нам решать. Кандидатов будем выдвигать на все округа, по три человека на 13 округов, в соответствии с правилами», — отметил он. Ранее URA.RU писало, что курганское отделение КПРФ рискует остаться без фракции в гордуме из-за недостаточного количества человек в ней. В то же время другая партия, «Коммунисты России», формирует списки людей по партийным спискам. Депутат гордумы Кургана Яков Сидоров, представляющий «КомРоссов», заявлял, что они будут претендовать на замещение всех мест. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганское отделение КПРФ готовится к выборам в городскую думу Кургана, которые пройдут в сентябре 2024 года, и подбирает кандидатов. Об этом URA.RU сообщил лидер отделения партии в регионе, депутат Курганской областной думы Виктор Зырянов «Работа идет согласно планам. Подбираются кандидаты, список практически сформирован. Ведутся беседы, переговоры, согласования. Участвовать в выборах мы будем и надеемся на положительный результат. У нас раньше был длительное время всегда один депутат, а в 2019 году было выбрано сразу пять. Мы позиций не растеряли», — сказал Зырянов. Также, с его слов, за последнее время в КПРФ появились новые лица. Задачу по подготовке к выборам в думу Кургана поставили еще в середине 2023 года. Отвечая на вопрос URA.RU, будут ли коммунисты претендовать на замещение всех депутатских мест, Зырянов заявил, что нужно «быть реалистами» и учитывать, что в регионе на хорошем уровне работают и другие партии. «Мы не можем „брать депутатские мандаты“. За избирателя не нам решать. Кандидатов будем выдвигать на все округа, по три человека на 13 округов, в соответствии с правилами», — отметил он. Ранее URA.RU писало, что курганское отделение КПРФ рискует остаться без фракции в гордуме из-за недостаточного количества человек в ней. В то же время другая партия, «Коммунисты России», формирует списки людей по партийным спискам. Депутат гордумы Кургана Яков Сидоров, представляющий «КомРоссов», заявлял, что они будут претендовать на замещение всех мест.