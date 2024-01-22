22 января 2024

Из-за простуды врачам пришлось пересадить тюменцу сердце

В Тюмени мужчине провели трансплантацию сердца, которое отказало после ОРВИ
© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи пересадили орган за пять часов Фото:

Из-за простуды и ОРВИ у тюменца развилось серьезное заболевание сердца, после чего было принято решение провести пересадку органа. Операция стала седьмым подобным вмешательством, проведенным в Областной клинической больнице №1. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона.

«45-летний тюменец отправился в командировку на остров Таймыр. Там попал под дождь и сильно простыл. Затем выздоровел, но беспокоила одышка. Оказалось, что у мужчины развилось серьезное заболевание сердца, при котором оно увеличивается и ослабевает, вызывая сердечную недостаточность. В срочном порядке пациента поставили в лист ожидания на трансплантацию», — рассказали в депздраве.

Как только стало известно, что найден донорский орган, мужчину начали готовить к операции, на что было не более шести часов. Само вмешательство продлилось еще пять. В нем принимали участие порядка 15 медиков. Эта операция стала седьмой трансплантацией сердца, проведенной в ОКБ №1.

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Из-за простуды и ОРВИ у тюменца развилось серьезное заболевание сердца, после чего было принято решение провести пересадку органа. Операция стала седьмым подобным вмешательством, проведенным в Областной клинической больнице №1. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона. «45-летний тюменец отправился в командировку на остров Таймыр. Там попал под дождь и сильно простыл. Затем выздоровел, но беспокоила одышка. Оказалось, что у мужчины развилось серьезное заболевание сердца, при котором оно увеличивается и ослабевает, вызывая сердечную недостаточность. В срочном порядке пациента поставили в лист ожидания на трансплантацию», — рассказали в депздраве. Как только стало известно, что найден донорский орган, мужчину начали готовить к операции, на что было не более шести часов. Само вмешательство продлилось еще пять. В нем принимали участие порядка 15 медиков. Эта операция стала седьмой трансплантацией сердца, проведенной в ОКБ №1.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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