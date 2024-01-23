В Тюменской области нашли мужчину, который пропал 15 лет назад

Вскоре мужчина и его сестра увидятся впервые за 15 лет (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Тюменской области Андрей Лобанов, уроженец Кировской области, нашелся спустя 15 лет после своей пропажи. Как оказалось, мужчина потерял память, а все эти годы его разыскивала родная сестра. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

«22 января стали поступать сообщения с просьбой помочь установить личность и найти родных мужчины, который потерял память и находится в областной больнице в Ялуторовске. Этим мужчиной оказался 53-летний Лобанов Андрей Александрович, которого родная сестра ищет уже 15 лет», — рассказали в поисковом отряде.

Мужчина обратился за помощью к водителю автобуса. Он сообщил, что ничего не помнит. Его доставили в больницу, а поисковики начали розыск родных.

Размещенные ориентировки дали результат. Вскоре объявился арендодатель, в квартире которого ранее жил мужчина. Так стали известны его имя, номер телефона и сфера деятельности — строительство и ремонты.

Сам потерявший память проживал в селе Исетском. Но родом он из Кировской области. Сотрудникам полиции удалось найти родную сестру мужчины, которая, как оказалось, уже 15 лет ищет своего брата.

«Вскоре семья воссоединится. Поиск завершился», — подытожили в «Лиза Алерт».