На курганской дороге рядом с обновленным Чеховским путепроводом заработал светофор для пешеходов. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства города.
«На пешеходном переходе через улицу Галкинский переезд напротив дома №6Б введено в эксплуатацию светофорное оборудование», — сообщает паблик управления в соцсети «ВКонтакте». Данный светофор, расположенный по дороге к обновленному мосту, оборудован кнопкой для пешеходов.
Новое оборудование поставили возле «зебры». Здесь горожане переходят дорогу, чтобы попасть на автобусные остановки. «Для снижения транспортных задержек на переходе установлено табло вызова пешехода, позволяющее включать разрешающий сигнал светофора для пешеходов только при их наличии», — отмечают в управлении.
На курганской дороге рядом с обновленным Чеховским путепроводом заработал светофор для пешеходов. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства города. «На пешеходном переходе через улицу Галкинский переезд напротив дома №6Б введено в эксплуатацию светофорное оборудование», — сообщает паблик управления в соцсети «ВКонтакте». Данный светофор, расположенный по дороге к обновленному мосту, оборудован кнопкой для пешеходов. Новое оборудование поставили возле «зебры». Здесь горожане переходят дорогу, чтобы попасть на автобусные остановки. «Для снижения транспортных задержек на переходе установлено табло вызова пешехода, позволяющее включать разрешающий сигнал светофора для пешеходов только при их наличии», — отмечают в управлении. Ранее URA.RU сообщало, что на курганской улице Мяготина включили светофор для пешеходов. Объект появился и заработал на перекрестке после обращения граждан сделать переход в данном месте.