В Кургане рядом с обновленным мостом включили светофор для пешеходов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Светофоры. Дорожное движение. Курган, светофор, знак, зеленый свет, переход, пешеходный, зеленый цвет
В Кургане заработал новый светофор для пешеходов Фото:

На курганской дороге рядом с обновленным Чеховским путепроводом заработал светофор для пешеходов. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства города.

«На пешеходном переходе через улицу Галкинский переезд напротив дома №6Б введено в эксплуатацию светофорное оборудование», — сообщает паблик управления в соцсети «ВКонтакте». Данный светофор, расположенный по дороге к обновленному мосту, оборудован кнопкой для пешеходов.

Новое оборудование поставили возле «зебры». Здесь горожане переходят дорогу, чтобы попасть на автобусные остановки. «Для снижения транспортных задержек на переходе установлено табло вызова пешехода, позволяющее включать разрешающий сигнал светофора для пешеходов только при их наличии», — отмечают в управлении.

Ранее URA.RU сообщало, что на курганской улице Мяготина включили светофор для пешеходов. Объект появился и заработал на перекрестке после обращения граждан сделать переход в данном месте.

В Кургане на Галкинском переезде включили светофор для пешеходов
В Кургане на Галкинском переезде включили светофор для пешеходов
Светофор недалеко от Чеховского путепровода оборудован кнопкой вызова сигнала для пешеходов
Светофор недалеко от Чеховского путепровода оборудован кнопкой вызова сигнала для пешеходов

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На курганской дороге рядом с обновленным Чеховским путепроводом заработал светофор для пешеходов. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства города. «На пешеходном переходе через улицу Галкинский переезд напротив дома №6Б введено в эксплуатацию светофорное оборудование», — сообщает паблик управления в соцсети «ВКонтакте». Данный светофор, расположенный по дороге к обновленному мосту, оборудован кнопкой для пешеходов. Новое оборудование поставили возле «зебры». Здесь горожане переходят дорогу, чтобы попасть на автобусные остановки. «Для снижения транспортных задержек на переходе установлено табло вызова пешехода, позволяющее включать разрешающий сигнал светофора для пешеходов только при их наличии», — отмечают в управлении. Ранее URA.RU сообщало, что на курганской улице Мяготина включили светофор для пешеходов. Объект появился и заработал на перекрестке после обращения граждан сделать переход в данном месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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