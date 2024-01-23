Тюменец во время пожара спас пожилую женщину

Житель села Успенка спас пожилую женщину из горящего дома

24 января 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Пожар произошел 21 января в селе Успенка Тюменского района Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель села Успенка (Тюменский район Тюменской области) Александр Питаев вытащил из горящего частного дома пожилую женщину во время пожара, который произошел 21 января. Об этом сообщает официальный паблик МЧС России по Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». «Разбив окно в дальней части дома, мужчина проник внутрь — электричество на тот момент уже отсутствовало, в одной из комнат он обнаружил пенсионерку. Александр передал спасенную в окно Евгению Протопопову, еще одному очевидцу, подоспевшему на помощь — в это время супруга Александра Васильевича уже позвонила в экстренные службы, сообщив о пожаре», — указано в сообщении, опубликованном ГУ МЧС России по Тюменской области. Там добавили, что пожар произошел в частном доме на ул. Новой. На месте происшествия работали шесть единиц техники и 17 спасателей. Экспертизой установлено, что возгорание началось после короткого замыкания электропроводки. В тюменском управлении МЧС рассматривают вопрос о поощрении Александра Питаева.

Житель села Успенка (Тюменский район Тюменской области) Александр Питаев вытащил из горящего частного дома пожилую женщину во время пожара, который произошел 21 января. Об этом сообщает официальный паблик МЧС России по Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». «Разбив окно в дальней части дома, мужчина проник внутрь — электричество на тот момент уже отсутствовало, в одной из комнат он обнаружил пенсионерку. Александр передал спасенную в окно Евгению Протопопову, еще одному очевидцу, подоспевшему на помощь — в это время супруга Александра Васильевича уже позвонила в экстренные службы, сообщив о пожаре», — указано в сообщении, опубликованном ГУ МЧС России по Тюменской области. Там добавили, что пожар произошел в частном доме на ул. Новой. На месте происшествия работали шесть единиц техники и 17 спасателей. Экспертизой установлено, что возгорание началось после короткого замыкания электропроводки. В тюменском управлении МЧС рассматривают вопрос о поощрении Александра Питаева.