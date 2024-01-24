Курганские санврачи рассказали, что поможет от смертельного вируса бешенства

Роспотребнадзор: только вакцинация защищает человека от вируса бешенства

В Роспотребнадзоре назвали вакцинацию единственной мерой защиты от вируса бешенства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Санитарные врачи из Курганской области сообщили, как спастись от неизлечимой болезни бешенства, и представили план вакцинации для исключения летального исхода от заболевания. Также они рассказали о повышении случаев укусов животными по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону на своем сайте.

«Следует помнить, что бешенство неизлечимо и 100% смертельно после появления первых симптомов. Вакцинация — единственная мера защиты. Вакцина против болезни вводится в первый день обращения в травмпункт. Схема вакцинации включает в себя шесть внутримышечных инъекций: в день обращения, на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й дни с момента начала курса», — указано на сайте ведомства. Отмечается, что вакцинация будет эффективна только в том случае, если с момента укуса прошло не более 14 дней.

Кроме этого, по данным Роспотребнадзора в Курганской области фиксируется высокая регистрация числа лиц, пострадавших от укусов животными. «2317 случаев против 2159 за 2022 год. По поводу укусов собаками в прошлом году обратились за медпомощью 1542 человека, а от укусов дикими животными пострадали 49 человек», — следует из данных, расположенных на сайте. Также, по информации ведомства, в 2023 году вирус бешенства подтверждался 11 раз в 10 округах региона.

В ведомстве опубликовали список правил для профилактики бешенства:

приобретать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования;

обязательно вакцинировать против бешенства домашних и сельскохозяйственных животных;

избегать контактов с безнадзорными животными, не кормить, не гладить;

не забивать и не уничтожать павших сельскохозяйственных и домашних животных без ветеринарного освидетельствования;

незамедлительно обращаться за оказанием антирабической помощи при укусе, ослюнении и при контакте с неизвестным животным.

Ранее URA.RU писало, что ночью 23 января в Кургане произошло нападение волков на жителей курганского поселка. Этот случай является единичным в регионе. Предварительной причиной нападения на жительницу Петуховского округа (Курганская область) называют бешенство волка.