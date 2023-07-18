В Кургане землю для парковки отдали под застройку высотками

В Кургане вместо паркинга будут строить жилые дома (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Кургане земельный участок, который планировали реализовать под строительство многоуровневого паркинга в пятом микрорайоне Заозерного, включили в территорию для комплексной многоэтажной застройки. Информацию об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«Размещение многоуровневого паркинга планировалось на земельном участке, расположенном в пятом микрорайоне Заозерного по ул. Витебского. <…> Постановлением главы города Кургана принято решение о комплексном развитии незастроенной территории, расположенной в районе озера Черное. Земельный участок вошел в границы данной территории», — сообщили в мэрии.

Согласно проекту межевания, из земельного участка по ул. Витебского было образовано несколько земельных участков для размещения многоквартирных жилых домов. Сейчас на территории, выделенной под комплексное развитие, идет строительство жилого комплекса «Районы-кварталы». Застройщиком ООО «СЗ ГРАД» возводится 19-этажный жилой дом.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане строят жилой комплекс с заправками для электромобилей. Он расположится в районе озера Левашово в Заозерном районе. Застройщиков выступает «ИСБ-Зауралье» (входит в группу компаний тюменского застройщика «ISB Development»). Сдать объект планируют в конце 2025 года.