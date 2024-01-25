25 января 2024

Детские площадки в ЯНАО погрязли в снегу. Фото

В поселке Харп дети вынуждены играть по колено в снегу
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, снег, зима, детская площадка, сугробы
Карусели и горки в Харпе завалило снегом Фото:

В Харпе (ЯНАО) дорожники не очищают детские площадки, в связи с чем юные ямальцы вынуждены играть в сугробах. Об этом жители поселка сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

«А с какой периодичностью должны очищаться детские площадки? Стоит отличная погода, но с детьми невозможно продуктивно и активно провести время на свежем воздухе, потому что все завалено снегом», — написал местный житель в сообществе «Подслушано в Харпе».

В городской администрации сообщили, что детские игровые комплексы очищаются планомерно. На данный момент выполняются работы по очистке площадок Северный 1 и Центральный. Вертолет будет почищен в понедельник 29 января.

Ранее URA.RU писало о том, что в Новом Уренгое (ЯНАО) дорожники оставляют горы снега после очистки улиц. Жителям города приходится передвигаться по заснеженным тротуарам.

Детская площадка в поселке Харп завалена снегом
Детская площадка в поселке Харп завалена снегом
Фото:
Заснеженная детская площадка, Харп
Заснеженная детская площадка, Харп
Фото:

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В Харпе (ЯНАО) дорожники не очищают детские площадки, в связи с чем юные ямальцы вынуждены играть в сугробах. Об этом жители поселка сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «А с какой периодичностью должны очищаться детские площадки? Стоит отличная погода, но с детьми невозможно продуктивно и активно провести время на свежем воздухе, потому что все завалено снегом», — написал местный житель в сообществе «Подслушано в Харпе». В городской администрации сообщили, что детские игровые комплексы очищаются планомерно. На данный момент выполняются работы по очистке площадок Северный 1 и Центральный. Вертолет будет почищен в понедельник 29 января. Ранее URA.RU писало о том, что в Новом Уренгое (ЯНАО) дорожники оставляют горы снега после очистки улиц. Жителям города приходится передвигаться по заснеженным тротуарам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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