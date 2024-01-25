Детские площадки в ЯНАО погрязли в снегу. Фото

В поселке Харп дети вынуждены играть по колено в снегу

26 января 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

Карусели и горки в Харпе завалило снегом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Харпе (ЯНАО) дорожники не очищают детские площадки, в связи с чем юные ямальцы вынуждены играть в сугробах. Об этом жители поселка сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «А с какой периодичностью должны очищаться детские площадки? Стоит отличная погода, но с детьми невозможно продуктивно и активно провести время на свежем воздухе, потому что все завалено снегом», — написал местный житель в сообществе «Подслушано в Харпе». В городской администрации сообщили, что детские игровые комплексы очищаются планомерно. На данный момент выполняются работы по очистке площадок Северный 1 и Центральный. Вертолет будет почищен в понедельник 29 января. Ранее URA.RU писало о том, что в Новом Уренгое (ЯНАО) дорожники оставляют горы снега после очистки улиц. Жителям города приходится передвигаться по заснеженным тротуарам. Детская площадка в поселке Харп завалена снегом Фото: сообщество «Подслушано в Харпе», социальная сеть «ВКонтакте» Заснеженная детская площадка, Харп Фото: сообщество «Подслушано в Харпе», социальная сеть «ВКонтакте»

В Харпе (ЯНАО) дорожники не очищают детские площадки, в связи с чем юные ямальцы вынуждены играть в сугробах. Об этом жители поселка сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «А с какой периодичностью должны очищаться детские площадки? Стоит отличная погода, но с детьми невозможно продуктивно и активно провести время на свежем воздухе, потому что все завалено снегом», — написал местный житель в сообществе «Подслушано в Харпе». В городской администрации сообщили, что детские игровые комплексы очищаются планомерно. На данный момент выполняются работы по очистке площадок Северный 1 и Центральный. Вертолет будет почищен в понедельник 29 января. Ранее URA.RU писало о том, что в Новом Уренгое (ЯНАО) дорожники оставляют горы снега после очистки улиц. Жителям города приходится передвигаться по заснеженным тротуарам.