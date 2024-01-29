Тюменка ногами избила полицейского

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Пациентка обматерила медиков и силовика, а также избила последнего ногами в живот и шею Фото:

В Тюмени пациентка больницы напала на дежурившего в учреждении полицейского и избила его ногами по животу и шее. Информация содержится в судебном акте, который есть в распоряжении URA.RU.

«Старший оперуполномоченный заступил на суточное дежурство в „Областную клиническую больницу № 2“. Около пяти часов утра скорая доставила в учреждение нетрезвую подсудимую, но она отказалась от медпомощи. Женщина была агрессивна и оскорбляла медиков, из-за чего они попросили полицейского вмешаться в ситуацию. Силовик попросил женщину покинуть больницу, но она также обматерила его, а затем ударила ногой в живот, а после — в шею», — следует из документа.

В судебном заседании было выяснено, что ранее тюменка не привлекалась к уголовной ответственности. Более того, она ни разу не совершала даже административное нарушение. Она была на хорошем счету у работодателя и участкового по месту жительства.

По итогу суд посчитал, что достаточным наказанием для женщины станет штраф. Ее обязали выплатить в казну государства 10 000 рублей.

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В Тюмени пациентка больницы напала на дежурившего в учреждении полицейского и избила его ногами по животу и шее. Информация содержится в судебном акте, который есть в распоряжении URA.RU. «Старший оперуполномоченный заступил на суточное дежурство в „Областную клиническую больницу № 2“. Около пяти часов утра скорая доставила в учреждение нетрезвую подсудимую, но она отказалась от медпомощи. Женщина была агрессивна и оскорбляла медиков, из-за чего они попросили полицейского вмешаться в ситуацию. Силовик попросил женщину покинуть больницу, но она также обматерила его, а затем ударила ногой в живот, а после — в шею», — следует из документа. В судебном заседании было выяснено, что ранее тюменка не привлекалась к уголовной ответственности. Более того, она ни разу не совершала даже административное нарушение. Она была на хорошем счету у работодателя и участкового по месту жительства. По итогу суд посчитал, что достаточным наказанием для женщины станет штраф. Ее обязали выплатить в казну государства 10 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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