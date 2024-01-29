За что увольняли начальников ГИБДД по Тюменской области

Начальник ГИБДД Тюменской области Андрей Миллер рискует уйти в отставку

Начальнику УГИБДД по Тюменской области Андрею Миллеру прочат отставку в ближайшее время Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По данным источников telegram-канала «Погоны и галстуки», отставка начальника УГИБДД по Тюменской области Андрея Миллера может состояться в ближайшее время. При этом, за прошедшие восемь лет только один из трех предшественников Миллера оставил должность без скандалов. Истории громких отставок предшественников Миллера — в материале URA.RU.

Геннадий Лоточкин

Экс-начальник областной Госавтоинспекции Геннадий Лоточкин покинул свой пост в феврале 2016 года. В октябре того же года он возглавил одно из крупных дорожных предприятий региона — ОАО «Тюменьдорстрой».

Михаил Киселев

В июне 2016 года должность начальника УГИБДД по Тюменской области получил Михаил Киселев. Спустя два года он был уволен из органов в связи с выходом на пенсию, а затем на него завели уголовное дело. По неофициальной информации — за торговлю «красивыми» госномерами. Экс-силовику вменялись ч. 1 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий и ч. 1 ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями. В мае 2019 года уголовное преследование было прекращено.

Александр Селюнин

В 2018 году пост главы Госавтоинспекции Тюменской области занял Александр Селюнин. На этой должности он продержался три года: в апреле 2021-го силовика обвинили в коррупции. Как установило следствие, с августа по октябрь 2020 года он за взятки помогал желающим получать водительские права. 28 июня 2022 года Селюнин был признан виновным и приговорен к 4,5 годам лишения свободы со штрафом в 2,5 млн рублей.