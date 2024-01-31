В тюменской больнице пациентам не хватает туалетов и колясок. Видео

01 февраля 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

Жители жалуются на сломанные туалеты и отсутствие кресел-колясок Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Жители Тюмени пожаловались на состояние ОКБ №2. Как рассказали URA.RU пациенты, в травматологическом отделении больницы работает лишь один туалет и доступны два кресла-коляски. «Посетил травматологическое отделение ОКБ №2. На всех этажах работает только один туалет, другой ремонтируют второй год. Всего две коляски на этаж, пациенты по очереди распределяют между собой, чтобы съездить в туалет, умыться. Ходячие больные ищут коляски для соседей по палате. Где-то проходы завешены полиэтиленом, где-то одеялами, которые сцеплены на иглы от капельниц», — рассказал URA.RU один из пациентов. Другой тюменец в разговоре с корреспондентом агентства также пожаловался на состояние туалетов в больнице. Как объяснили URA.RU в региональном департаменте здравоохранения, долгий ремонт санузлов связан с торгами, принимаются меры для скорейшего завершения ремонта. Также сейчас готовится закупка кресел-каталок для отделения. «Приносим извинения нашим пациентам за неудобства. Со своей стороны больница прилагает максимум усилий для решения вопроса с наименьшими потерями — ремонта без остановки лечебного процесса. К сожалению характер требуемого ремонта не позволил его осуществить собственными силами», — рассказали в департаменте.

Жители Тюмени пожаловались на состояние ОКБ №2. Как рассказали URA.RU пациенты, в травматологическом отделении больницы работает лишь один туалет и доступны два кресла-коляски. «Посетил травматологическое отделение ОКБ №2. На всех этажах работает только один туалет, другой ремонтируют второй год. Всего две коляски на этаж, пациенты по очереди распределяют между собой, чтобы съездить в туалет, умыться. Ходячие больные ищут коляски для соседей по палате. Где-то проходы завешены полиэтиленом, где-то одеялами, которые сцеплены на иглы от капельниц», — рассказал URA.RU один из пациентов. Другой тюменец в разговоре с корреспондентом агентства также пожаловался на состояние туалетов в больнице. Как объяснили URA.RU в региональном департаменте здравоохранения, долгий ремонт санузлов связан с торгами, принимаются меры для скорейшего завершения ремонта. Также сейчас готовится закупка кресел-каталок для отделения. «Приносим извинения нашим пациентам за неудобства. Со своей стороны больница прилагает максимум усилий для решения вопроса с наименьшими потерями — ремонта без остановки лечебного процесса. К сожалению характер требуемого ремонта не позволил его осуществить собственными силами», — рассказали в департаменте.