Моор объяснил, почему взлетели цены на термальные источники

Моор: власти не хотят ограничивать предпринимателей
© Служба новостей «URA.RU»
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Термальные источники. Тюмень, источник, горячий источник, минеральный источник, термальный источник
Цены на источники выросли из-за желания предпринимателей поскорее окупить вложения Фото:

Цены на термальные источники в Тюмени растут из-за желания предпринимателей скорее окупить вложения. Об этом во время пресс-конференции заявил глава Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент URA.RU. Глава региона также заявил, что власти не хотят ограничивать предпринимателей в развитии бизнеса.

«Предприниматели и инвесторы вкладывают силы в развитие, создание этих термальных курортов. Естественно, они заинтересованы в скорейшем возврате денег, чтобы окупить проект. Поэтому для них приток туристов, повышение спроса, повышение цен — это хорошо. Они могут быстрее окупить проект», — рассказал Моор.

При этом глава региона добавил, что возрастающий спрос на услуги термальных курортов заставляет предпринимателей задуматься о расширении и вложении средств в их развитие. Моор отметил, что если власти начнут ограничивать бизнес, то у инвесторов не будет интереса строить новые комплексы.

Ранее губернатор Моор назвал причину, по которой в регионе выросла стоимость куриных яиц. Повышение произошло из-за увеличения спроса среди покупателей.

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Цены на термальные источники в Тюмени растут из-за желания предпринимателей скорее окупить вложения. Об этом во время пресс-конференции заявил глава Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент URA.RU. Глава региона также заявил, что власти не хотят ограничивать предпринимателей в развитии бизнеса. «Предприниматели и инвесторы вкладывают силы в развитие, создание этих термальных курортов. Естественно, они заинтересованы в скорейшем возврате денег, чтобы окупить проект. Поэтому для них приток туристов, повышение спроса, повышение цен — это хорошо. Они могут быстрее окупить проект», — рассказал Моор. При этом глава региона добавил, что возрастающий спрос на услуги термальных курортов заставляет предпринимателей задуматься о расширении и вложении средств в их развитие. Моор отметил, что если власти начнут ограничивать бизнес, то у инвесторов не будет интереса строить новые комплексы. Ранее губернатор Моор назвал причину, по которой в регионе выросла стоимость куриных яиц. Повышение произошло из-за увеличения спроса среди покупателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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