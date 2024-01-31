Моор объяснил, почему взлетели цены на термальные источники

Цены на термальные источники в Тюмени растут из-за желания предпринимателей скорее окупить вложения. Об этом во время пресс-конференции заявил глава Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент URA.RU. Глава региона также заявил, что власти не хотят ограничивать предпринимателей в развитии бизнеса.
«Предприниматели и инвесторы вкладывают силы в развитие, создание этих термальных курортов. Естественно, они заинтересованы в скорейшем возврате денег, чтобы окупить проект. Поэтому для них приток туристов, повышение спроса, повышение цен — это хорошо. Они могут быстрее окупить проект», — рассказал Моор.
При этом глава региона добавил, что возрастающий спрос на услуги термальных курортов заставляет предпринимателей задуматься о расширении и вложении средств в их развитие. Моор отметил, что если власти начнут ограничивать бизнес, то у инвесторов не будет интереса строить новые комплексы.
Ранее губернатор Моор назвал причину, по которой в регионе выросла стоимость куриных яиц. Повышение произошло из-за увеличения спроса среди покупателей.
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