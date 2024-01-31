Моор объяснил, почему взлетели цены на термальные источники

Моор: власти не хотят ограничивать предпринимателей

31 января 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

Цены на источники выросли из-за желания предпринимателей поскорее окупить вложения Фото: Денис Моргунов © URA.RU Цены на термальные источники в Тюмени растут из-за желания предпринимателей скорее окупить вложения. Об этом во время пресс-конференции заявил глава Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент URA.RU. Глава региона также заявил, что власти не хотят ограничивать предпринимателей в развитии бизнеса. «Предприниматели и инвесторы вкладывают силы в развитие, создание этих термальных курортов. Естественно, они заинтересованы в скорейшем возврате денег, чтобы окупить проект. Поэтому для них приток туристов, повышение спроса, повышение цен — это хорошо. Они могут быстрее окупить проект», — рассказал Моор. При этом глава региона добавил, что возрастающий спрос на услуги термальных курортов заставляет предпринимателей задуматься о расширении и вложении средств в их развитие. Моор отметил, что если власти начнут ограничивать бизнес, то у инвесторов не будет интереса строить новые комплексы. Ранее губернатор Моор назвал причину, по которой в регионе выросла стоимость куриных яиц. Повышение произошло из-за увеличения спроса среди покупателей.

Цены на термальные источники в Тюмени растут из-за желания предпринимателей скорее окупить вложения. Об этом во время пресс-конференции заявил глава Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент URA.RU. Глава региона также заявил, что власти не хотят ограничивать предпринимателей в развитии бизнеса. «Предприниматели и инвесторы вкладывают силы в развитие, создание этих термальных курортов. Естественно, они заинтересованы в скорейшем возврате денег, чтобы окупить проект. Поэтому для них приток туристов, повышение спроса, повышение цен — это хорошо. Они могут быстрее окупить проект», — рассказал Моор. При этом глава региона добавил, что возрастающий спрос на услуги термальных курортов заставляет предпринимателей задуматься о расширении и вложении средств в их развитие. Моор отметил, что если власти начнут ограничивать бизнес, то у инвесторов не будет интереса строить новые комплексы. Ранее губернатор Моор назвал причину, по которой в регионе выросла стоимость куриных яиц. Повышение произошло из-за увеличения спроса среди покупателей.