Военнослужащие из Тюменской области освобождены из украинского плена

31 января 2024 в 22:38 Размер текста - 17 +

В РФ вернулись два военнопленных из Тюменской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Двух военных из Тюменской области удалось вернуть из украинского плена. Об этом сообщили в региональном аппарате уполномоченного по правам человека по региону. «Двое из освобожденных — жители Тюменской области, один из них уже успел выйти на связь с женой. Имена военных не называются», — рассказали в региональном аппарате корреспонденту 72.RU. С территории Украины в РФ вернулось 195 российских военнослужащих. По словам Минобороны России, освобожденные солдаты будут доставлены в Москву. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях.

Двух военных из Тюменской области удалось вернуть из украинского плена. Об этом сообщили в региональном аппарате уполномоченного по правам человека по региону. «Двое из освобожденных — жители Тюменской области, один из них уже успел выйти на связь с женой. Имена военных не называются», — рассказали в региональном аппарате корреспонденту 72.RU. С территории Украины в РФ вернулось 195 российских военнослужащих. По словам Минобороны России, освобожденные солдаты будут доставлены в Москву. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях.