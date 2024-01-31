Военнослужащие из Тюменской области освобождены из украинского плена

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Фонд защитника отечества. Курган, документы, военный билет
В РФ вернулись два военнопленных из Тюменской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Двух военных из Тюменской области удалось вернуть из украинского плена. Об этом сообщили в региональном аппарате уполномоченного по правам человека по региону.

«Двое из освобожденных — жители Тюменской области, один из них уже успел выйти на связь с женой. Имена военных не называются», — рассказали в региональном аппарате корреспонденту 72.RU.

С территории Украины в РФ вернулось 195 российских военнослужащих. По словам Минобороны России, освобожденные солдаты будут доставлены в Москву. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях.

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Двух военных из Тюменской области удалось вернуть из украинского плена. Об этом сообщили в региональном аппарате уполномоченного по правам человека по региону. «Двое из освобожденных — жители Тюменской области, один из них уже успел выйти на связь с женой. Имена военных не называются», — рассказали в региональном аппарате корреспонденту 72.RU. С территории Украины в РФ вернулось 195 российских военнослужащих. По словам Минобороны России, освобожденные солдаты будут доставлены в Москву. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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