Военнослужащие из Тюменской области освобождены из украинского плена

В РФ вернулись два военнопленных из Тюменской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Двух военных из Тюменской области удалось вернуть из украинского плена. Об этом сообщили в региональном аппарате уполномоченного по правам человека по региону.
«Двое из освобожденных — жители Тюменской области, один из них уже успел выйти на связь с женой. Имена военных не называются», — рассказали в региональном аппарате корреспонденту 72.RU.
С территории Украины в РФ вернулось 195 российских военнослужащих. По словам Минобороны России, освобожденные солдаты будут доставлены в Москву. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.