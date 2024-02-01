01 февраля 2024

Туризм становится лидером экономики Тюменской области

В Тюмени турбизнес заработал 34,4 млрд рублей за год
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, авиакомпания ямал, путешествие, пассажиры, туристы, перелет, авиапассажиры
За 2023 год в Тюменкой области побывало больше 3,4 млн туристов Фото:

Туристический бизнес становится одним из лидеров экономики Тюменской области. Об этом в своем telegram-канале заявил заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев.

«Туризм в Тюменской области постепенно превращается в значимую отрасль экономики. Денежный оборот в отрасли в прошлом году составил 34 миллиарда 400 миллионов рублей. На 10 миллиардов больше, чем в прошлом году», — сообщил Пантелеев в посте.

Он добавил, что за прошлый год Тюменскую область посетили 3,4 млн человек. «Небольшой прирост по сравнению с 2022 годом есть. В то же время по данным геоаналитики среднедневные траты туристов в 2023 году выросли на 48% и составили 3019 рублей в день на человека, в 2022 году — 2038 рублей», — озвучил Пантелеев итоги года.

По его словам, такие показатели привлекут в Тюменскую область новых инвесторов. Это, в свою очередь, поможет продолжить работу над расширением туристической инфраструктуры.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Туристический бизнес становится одним из лидеров экономики Тюменской области. Об этом в своем telegram-канале заявил заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев. «Туризм в Тюменской области постепенно превращается в значимую отрасль экономики. Денежный оборот в отрасли в прошлом году составил 34 миллиарда 400 миллионов рублей. На 10 миллиардов больше, чем в прошлом году», — сообщил Пантелеев в посте. Он добавил, что за прошлый год Тюменскую область посетили 3,4 млн человек. «Небольшой прирост по сравнению с 2022 годом есть. В то же время по данным геоаналитики среднедневные траты туристов в 2023 году выросли на 48% и составили 3019 рублей в день на человека, в 2022 году — 2038 рублей», — озвучил Пантелеев итоги года. По его словам, такие показатели привлекут в Тюменскую область новых инвесторов. Это, в свою очередь, поможет продолжить работу над расширением туристической инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...