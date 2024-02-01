Туризм становится лидером экономики Тюменской области

В Тюмени турбизнес заработал 34,4 млрд рублей за год

02 февраля 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

За 2023 год в Тюменкой области побывало больше 3,4 млн туристов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Туристический бизнес становится одним из лидеров экономики Тюменской области. Об этом в своем telegram-канале заявил заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев. «Туризм в Тюменской области постепенно превращается в значимую отрасль экономики. Денежный оборот в отрасли в прошлом году составил 34 миллиарда 400 миллионов рублей. На 10 миллиардов больше, чем в прошлом году», — сообщил Пантелеев в посте. Он добавил, что за прошлый год Тюменскую область посетили 3,4 млн человек. «Небольшой прирост по сравнению с 2022 годом есть. В то же время по данным геоаналитики среднедневные траты туристов в 2023 году выросли на 48% и составили 3019 рублей в день на человека, в 2022 году — 2038 рублей», — озвучил Пантелеев итоги года. По его словам, такие показатели привлекут в Тюменскую область новых инвесторов. Это, в свою очередь, поможет продолжить работу над расширением туристической инфраструктуры.

Туристический бизнес становится одним из лидеров экономики Тюменской области. Об этом в своем telegram-канале заявил заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев. «Туризм в Тюменской области постепенно превращается в значимую отрасль экономики. Денежный оборот в отрасли в прошлом году составил 34 миллиарда 400 миллионов рублей. На 10 миллиардов больше, чем в прошлом году», — сообщил Пантелеев в посте. Он добавил, что за прошлый год Тюменскую область посетили 3,4 млн человек. «Небольшой прирост по сравнению с 2022 годом есть. В то же время по данным геоаналитики среднедневные траты туристов в 2023 году выросли на 48% и составили 3019 рублей в день на человека, в 2022 году — 2038 рублей», — озвучил Пантелеев итоги года. По его словам, такие показатели привлекут в Тюменскую область новых инвесторов. Это, в свою очередь, поможет продолжить работу над расширением туристической инфраструктуры.