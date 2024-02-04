04 февраля 2024
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02 февраля 2024

На месторождении в ЯНАО машиниста намотало на вал крана-трубоукладчика

На Ямале бригадир из-за несоблюдения технических правил погубил машиниста
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале погиб машинист крана-трубоукладчика Фото:

В Ямальском районе (ЯНАО) осудят бригадира, обвиняемого в гибели рабочего на одном из месторождений. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

«В Ямальском районе перед судом предстанет бригадир коммерческой организации, обвиняемый в нарушении правил безопасности, в результате чего погиб машинист. Следственным отделом по Ямальскому району завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что 12 апреля 2023 года на одном из месторождений Ямальского района бригадир приказал рабочим приступить к монтажу подъемной стрелы крана-трубоукладчика, не учитывая отсутствие защитного кожуха на карданном валу. Рабочий не остановил двигатель подъемно-транспортной машины, когда покинул кабину и направился к лебедке для чистки и регулировки. В результате отсутствия защитного кожуха на вращающемся валу его куртка зацепилась за шлицы, что привело к серьезным телесным повреждениям, от которых он скончался.

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В Ямальском районе (ЯНАО) осудят бригадира, обвиняемого в гибели рабочего на одном из месторождений. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. «В Ямальском районе перед судом предстанет бригадир коммерческой организации, обвиняемый в нарушении правил безопасности, в результате чего погиб машинист. Следственным отделом по Ямальскому району завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении. Следствие установило, что 12 апреля 2023 года на одном из месторождений Ямальского района бригадир приказал рабочим приступить к монтажу подъемной стрелы крана-трубоукладчика, не учитывая отсутствие защитного кожуха на карданном валу. Рабочий не остановил двигатель подъемно-транспортной машины, когда покинул кабину и направился к лебедке для чистки и регулировки. В результате отсутствия защитного кожуха на вращающемся валу его куртка зацепилась за шлицы, что привело к серьезным телесным повреждениям, от которых он скончался.
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© Служба новостей «URA.RU»
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