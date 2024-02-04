04 февраля 2024
03 февраля 2024

Жители села Тобольского района пожаловались на отсутствие карантина в школах

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Еманжелинском муниципальном районе. Челябинская область, класс, школьный класс, карантин, каникулы, школа, дистант
Жители села Верхние Аремзяны переживают, что дети рискуют заболеть «страшным вирусом» Фото:

Жительница села Верхние Аремзяны в Тобольском районе пожаловалась на отсутствие карантина в школах. Она переживает, что дети, которых не переводят на дистанционное обучение, рискуют заболеть «страшным вирусом».

«С 5 февраля по 10 февраля включительно приостанавливается учебный процесс во всех образовательных организациях и организациях дополнительного образования нашего города Тобольска. Хотелось бы спросить, а Тобольский район, в частности Верхнеаремзянская школа (село Верхние Аремзяны), это отдельное государство?<…> Вирус ходит страшный», — написала женщина в telegram-канале «Главное Тобольск».

Сейчас на дистанционное обучение переведены школьники Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Голышманово, Упорово, Юргинского и Омутинского районов. Там уровень заболеваемости ОРВИ превышает среднеобластной показатель.

URA.RU отправило запрос в мэрию и Департамент образования Тобольска. Ответы ожидается.

В Тюменской области школьников с 5 по 10 февраля переводят на дистанционное обучение. В это время в школах организуют генеральную уборку.

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Жительница села Верхние Аремзяны в Тобольском районе пожаловалась на отсутствие карантина в школах. Она переживает, что дети, которых не переводят на дистанционное обучение, рискуют заболеть «страшным вирусом». «С 5 февраля по 10 февраля включительно приостанавливается учебный процесс во всех образовательных организациях и организациях дополнительного образования нашего города Тобольска. Хотелось бы спросить, а Тобольский район, в частности Верхнеаремзянская школа (село Верхние Аремзяны), это отдельное государство?<…> Вирус ходит страшный», — написала женщина в telegram-канале «Главное Тобольск». Сейчас на дистанционное обучение переведены школьники Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Голышманово, Упорово, Юргинского и Омутинского районов. Там уровень заболеваемости ОРВИ превышает среднеобластной показатель. URA.RU отправило запрос в мэрию и Департамент образования Тобольска. Ответы ожидается. В Тюменской области школьников с 5 по 10 февраля переводят на дистанционное обучение. В это время в школах организуют генеральную уборку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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