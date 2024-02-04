04 февраля 2024

Глава Салехарда поделился результатами работы коммунальщиков

Мэр Салехарда Титовский: из города в январе вывезена 121 тыс. кубометров снега
© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега. Екатеринбург, уборка снега, снегоуборочная техника, дорожные работы, снег в городе
За первые дни февраля с улиц города вывезено почти 13 тысяч кубометров снежных масс Фото:

В Салехарде (ЯНАО) дорожные службы за январь месяц вывезли из города более 121 тысячи кубометров снега. Об этом в соцсети сообщил мэр Алексей Титовский.

«Январь стал рекордным за последние годы как по количеству осадков, так и по вывозу снега. Убрали 121 403 кубометров или 6 070 самосвалов», — сообщил Титовский в своем telegram-канале.

Только за минувшие выходные из ямальской столицы коммунальщики вывезли 4 341 кубометров снега, а за первые дни февраля объем составил 12 961 куб. метра. Основная часть работ 3 и 4 февраля пришлась на районы Комбинат и Ангальский Мыс, а также центральные улицы. Работа по расчистке города продолжается, фиксируются все обращения жителей.

В конце января в Салехарде из-за уборки снега перекрыли улицу Зои Космодемьянской. Ограничения были введены на несколько часов, чтобы максимально эффективно расчистить дорожное полотно.

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В Салехарде (ЯНАО) дорожные службы за январь месяц вывезли из города более 121 тысячи кубометров снега. Об этом в соцсети сообщил мэр Алексей Титовский. «Январь стал рекордным за последние годы как по количеству осадков, так и по вывозу снега. Убрали 121 403 кубометров или 6 070 самосвалов», — сообщил Титовский в своем telegram-канале. Только за минувшие выходные из ямальской столицы коммунальщики вывезли 4 341 кубометров снега, а за первые дни февраля объем составил 12 961 куб. метра. Основная часть работ 3 и 4 февраля пришлась на районы Комбинат и Ангальский Мыс, а также центральные улицы. Работа по расчистке города продолжается, фиксируются все обращения жителей. В конце января в Салехарде из-за уборки снега перекрыли улицу Зои Космодемьянской. Ограничения были введены на несколько часов, чтобы максимально эффективно расчистить дорожное полотно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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