Глава Салехарда поделился результатами работы коммунальщиков

Мэр Салехарда Титовский: из города в январе вывезена 121 тыс. кубометров снега

05 февраля 2024 в 23:57 Размер текста - 17 +

За первые дни февраля с улиц города вывезено почти 13 тысяч кубометров снежных масс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) дорожные службы за январь месяц вывезли из города более 121 тысячи кубометров снега. Об этом в соцсети сообщил мэр Алексей Титовский. «Январь стал рекордным за последние годы как по количеству осадков, так и по вывозу снега. Убрали 121 403 кубометров или 6 070 самосвалов», — сообщил Титовский в своем telegram-канале. Только за минувшие выходные из ямальской столицы коммунальщики вывезли 4 341 кубометров снега, а за первые дни февраля объем составил 12 961 куб. метра. Основная часть работ 3 и 4 февраля пришлась на районы Комбинат и Ангальский Мыс, а также центральные улицы. Работа по расчистке города продолжается, фиксируются все обращения жителей. В конце января в Салехарде из-за уборки снега перекрыли улицу Зои Космодемьянской. Ограничения были введены на несколько часов, чтобы максимально эффективно расчистить дорожное полотно.

В Салехарде (ЯНАО) дорожные службы за январь месяц вывезли из города более 121 тысячи кубометров снега. Об этом в соцсети сообщил мэр Алексей Титовский. «Январь стал рекордным за последние годы как по количеству осадков, так и по вывозу снега. Убрали 121 403 кубометров или 6 070 самосвалов», — сообщил Титовский в своем telegram-канале. Только за минувшие выходные из ямальской столицы коммунальщики вывезли 4 341 кубометров снега, а за первые дни февраля объем составил 12 961 куб. метра. Основная часть работ 3 и 4 февраля пришлась на районы Комбинат и Ангальский Мыс, а также центральные улицы. Работа по расчистке города продолжается, фиксируются все обращения жителей. В конце января в Салехарде из-за уборки снега перекрыли улицу Зои Космодемьянской. Ограничения были введены на несколько часов, чтобы максимально эффективно расчистить дорожное полотно.