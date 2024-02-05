В ЯНАО зовут на работу полицейских на зарплату более 80 тысяч рублей

Подразделения МВД и Росгвардии в ЯНАО приглашают на службу новых сотрудников

06 февраля 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

В ЯНАО ищут полицейских на зарплату более 80 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО территориальные подразделения МВД и Росгвардии приглашают на службу новых сотрудников. Отдел вневедомственной охраны по Новому Уренгою предлагает сотрудникам зарплату до 82 тысяч рублей, сообщается на портале «Работа России». «Отдел вневедомственной охраны по Новому Уренгою приглашает на работу в должности полицейского 30 сотрудников, на зарплату от 40 до 82 тысяч рублей. В ОВО Ноябрьска требуется трое сотрудников на зарплату от 45 до 80 тысяч рублей», — следует из вакансий, опубликованных на сайте «Работа России». В Надымском районе не хватает сотрудников в изолятор временного содержания. Там нужно 11 полицейских, в том числе и на должность «помощник дежурного». Кандидатам предлагают зарплату от 48 до 80 тысяч рублей. В различные подразделения требуются полицейские-водители, им предлагают до 60 тысяч рублей. В ноябре в Новом Уренгое также было открыто 30 вакансий на должность полицейского в ОВО. В пресс-службе Росгвардии пояснили, что набор осуществляется в плановом порядке. С начала этого года на Ямале тем росгвардейцам, чей доход не превышает трех региональных прожиточных минимумов выплачивается специальная надбавка.

В ЯНАО территориальные подразделения МВД и Росгвардии приглашают на службу новых сотрудников. Отдел вневедомственной охраны по Новому Уренгою предлагает сотрудникам зарплату до 82 тысяч рублей, сообщается на портале «Работа России». «Отдел вневедомственной охраны по Новому Уренгою приглашает на работу в должности полицейского 30 сотрудников, на зарплату от 40 до 82 тысяч рублей. В ОВО Ноябрьска требуется трое сотрудников на зарплату от 45 до 80 тысяч рублей», — следует из вакансий, опубликованных на сайте «Работа России». В Надымском районе не хватает сотрудников в изолятор временного содержания. Там нужно 11 полицейских, в том числе и на должность «помощник дежурного». Кандидатам предлагают зарплату от 48 до 80 тысяч рублей. В различные подразделения требуются полицейские-водители, им предлагают до 60 тысяч рублей. В ноябре в Новом Уренгое также было открыто 30 вакансий на должность полицейского в ОВО. В пресс-службе Росгвардии пояснили, что набор осуществляется в плановом порядке. С начала этого года на Ямале тем росгвардейцам, чей доход не превышает трех региональных прожиточных минимумов выплачивается специальная надбавка.