В ЯНАО с 1 января 2024 года сотрудникам окружного ГУ МЧС и управления Росгвардии будет выплачиваться региональная надбавка в размере 15 тысяч рублей. Мера поддержки предназначена для силовиков, чей доход не превышает трех прожиточных минимумов, сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов.
«Со следующего года доплату в 15 тысяч рублей будут получать сотрудники Росгвардии, обеспечивающие общественный порядок, и сотрудники МЧС, участвующие в тушении пожаров. Поддержим бойцов, чья зарплата не превышает трех прожиточных минимумов», — написал Дмитрий Артюхов в личном telegram-канале.
Он отметил, что поддержка направлена на молодых или начинающих специалистов. Региональная выплата поможет укрепиться им в профессии.
Практика региональных надбавок реализуется в отношении сотрудников полиции с 1 сентября. Величина прожиточного минимума в округе в 2024 году для работающего населения составит 23 718 рублей, то есть, на надбавку могут рассчитывать сотрудники, чей доход не превышает 71 тысячи рублей.
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