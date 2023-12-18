18 декабря 2023

Артюхов добавил зарплату силовикам. Видео

В ЯНАО сотрудникам Росгвардии и МЧС будут доплачивать из окружного бюджета
© Служба новостей «URA.RU»
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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов ввел региональные надбавки для пожарных и росгвардейцев ЯНАО Фото:

В ЯНАО с 1 января 2024 года сотрудникам окружного ГУ МЧС и управления Росгвардии будет выплачиваться региональная надбавка в размере 15 тысяч рублей. Мера поддержки предназначена для силовиков, чей доход не превышает трех прожиточных минимумов, сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов.

«Со следующего года доплату в 15 тысяч рублей будут получать сотрудники Росгвардии, обеспечивающие общественный порядок, и сотрудники МЧС, участвующие в тушении пожаров. Поддержим бойцов, чья зарплата не превышает трех прожиточных минимумов», — написал Дмитрий Артюхов в личном telegram-канале.

Он отметил, что поддержка направлена на молодых или начинающих специалистов. Региональная выплата поможет укрепиться им в профессии.

Практика региональных надбавок реализуется в отношении сотрудников полиции с 1 сентября. Величина прожиточного минимума в округе в 2024 году для работающего населения составит 23 718 рублей, то есть, на надбавку могут рассчитывать сотрудники, чей доход не превышает 71 тысячи рублей.

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В ЯНАО с 1 января 2024 года сотрудникам окружного ГУ МЧС и управления Росгвардии будет выплачиваться региональная надбавка в размере 15 тысяч рублей. Мера поддержки предназначена для силовиков, чей доход не превышает трех прожиточных минимумов, сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов. «Со следующего года доплату в 15 тысяч рублей будут получать сотрудники Росгвардии, обеспечивающие общественный порядок, и сотрудники МЧС, участвующие в тушении пожаров. Поддержим бойцов, чья зарплата не превышает трех прожиточных минимумов», — написал Дмитрий Артюхов в личном telegram-канале. Он отметил, что поддержка направлена на молодых или начинающих специалистов. Региональная выплата поможет укрепиться им в профессии. Практика региональных надбавок реализуется в отношении сотрудников полиции с 1 сентября. Величина прожиточного минимума в округе в 2024 году для работающего населения составит 23 718 рублей, то есть, на надбавку могут рассчитывать сотрудники, чей доход не превышает 71 тысячи рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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