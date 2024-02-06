В Тюмени выросли цены на военную экипировку и оружие самообороны

06 февраля 2024 в 19:32 Размер текста - 17 +

Тюменские онлайн-магазины подняли цены на бронежилеты и перцовые газовые баллончики Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области выросли цены на военную экипировку и перцовые газовые баллончики для самообороны. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, речь идет о продавцах, торгующих указанными товарами на открытых онлайн-площадках. «После Нового года стоимость военной экипировки и перцовых баллончиков у ряда онлайн-продавцов из Тюменской области действительно выросла. В среднем, на 10% — 20%: в зависимости от конкретной позиции. Бронежилеты, например, подорожали на 10%», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что цены на перцовые баллончики в тюменских «офлайн» магазинах остались на уровне 2023 года. По словам инсайдера URA.RU, рост стоимости вышеперечисленных товаров в интернете может быть связан с комиссией, которую берут с продавцов некоторые онлайн-площадки по размещению объявлений. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области спрос на перцовые газовые баллончики для самообороны вырос на 25%. При этом, тюменцы также интересуются травматическим оружием. Однако для его приобретения, хранения и использования необходимо иметь лицензию.

В Тюменской области выросли цены на военную экипировку и перцовые газовые баллончики для самообороны. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, речь идет о продавцах, торгующих указанными товарами на открытых онлайн-площадках. «После Нового года стоимость военной экипировки и перцовых баллончиков у ряда онлайн-продавцов из Тюменской области действительно выросла. В среднем, на 10% — 20%: в зависимости от конкретной позиции. Бронежилеты, например, подорожали на 10%», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что цены на перцовые баллончики в тюменских «офлайн» магазинах остались на уровне 2023 года. По словам инсайдера URA.RU, рост стоимости вышеперечисленных товаров в интернете может быть связан с комиссией, которую берут с продавцов некоторые онлайн-площадки по размещению объявлений. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области спрос на перцовые газовые баллончики для самообороны вырос на 25%. При этом, тюменцы также интересуются травматическим оружием. Однако для его приобретения, хранения и использования необходимо иметь лицензию.