Горожане Кременной (ЛНР) обратились к жителям Пермского края. В видео прозвучали слова благодарности, адресованные пермякам.
«Дорогие пермяки, шлет вам привет героический город Кременная. Спасибо вам огромное за помощь. Мы желаем вам крепкого здоровья, и дождитесь своих воинов», — сказала одна из местных жительниц. Ролик выложен в telegram-канале пермского отделения «Единой России».
Из Пермского края в ЛНР регулярно уходят грузы с необходимым снаряжением, пищевыми продуктами, предметами первой необходимости, одеждой и техникой. В прошлом году бойцы батальона «Прикамье», находящиеся под Кременной, обратились к землякам, поблагодарив их за помощь, отправленную на передовую.
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