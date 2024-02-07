Жители Кременной в ЛНР поблагодарили пермяков за помощь и поддержку. Видео

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Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Челябинск , гуманитарная помощь донбассу
Из Пермского края в новые регионы РФ регулярно поступает помощь Фото:
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Горожане Кременной (ЛНР) обратились к жителям Пермского края. В видео прозвучали слова благодарности, адресованные пермякам.

«Дорогие пермяки, шлет вам привет героический город Кременная. Спасибо вам огромное за помощь. Мы желаем вам крепкого здоровья, и дождитесь своих воинов», — сказала одна из местных жительниц. Ролик выложен в telegram-канале пермского отделения «Единой России».

Из Пермского края в ЛНР регулярно уходят грузы с необходимым снаряжением, пищевыми продуктами, предметами первой необходимости, одеждой и техникой. В прошлом году бойцы батальона «Прикамье», находящиеся под Кременной, обратились к землякам, поблагодарив их за помощь, отправленную на передовую.

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Горожане Кременной (ЛНР) обратились к жителям Пермского края. В видео прозвучали слова благодарности, адресованные пермякам. «Дорогие пермяки, шлет вам привет героический город Кременная. Спасибо вам огромное за помощь. Мы желаем вам крепкого здоровья, и дождитесь своих воинов», — сказала одна из местных жительниц. Ролик выложен в telegram-канале пермского отделения «Единой России». Из Пермского края в ЛНР регулярно уходят грузы с необходимым снаряжением, пищевыми продуктами, предметами первой необходимости, одеждой и техникой. В прошлом году бойцы батальона «Прикамье», находящиеся под Кременной, обратились к землякам, поблагодарив их за помощь, отправленную на передовую.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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