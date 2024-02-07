Жители Кременной в ЛНР поблагодарили пермяков за помощь и поддержку. Видео

07 февраля 2024 в 03:24 Размер текста - 17 +

Из Пермского края в новые регионы РФ регулярно поступает помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Горожане Кременной (ЛНР) обратились к жителям Пермского края. В видео прозвучали слова благодарности, адресованные пермякам. «Дорогие пермяки, шлет вам привет героический город Кременная. Спасибо вам огромное за помощь. Мы желаем вам крепкого здоровья, и дождитесь своих воинов», — сказала одна из местных жительниц. Ролик выложен в telegram-канале пермского отделения «Единой России». Из Пермского края в ЛНР регулярно уходят грузы с необходимым снаряжением, пищевыми продуктами, предметами первой необходимости, одеждой и техникой. В прошлом году бойцы батальона «Прикамье», находящиеся под Кременной, обратились к землякам, поблагодарив их за помощь, отправленную на передовую.

Горожане Кременной (ЛНР) обратились к жителям Пермского края. В видео прозвучали слова благодарности, адресованные пермякам. «Дорогие пермяки, шлет вам привет героический город Кременная. Спасибо вам огромное за помощь. Мы желаем вам крепкого здоровья, и дождитесь своих воинов», — сказала одна из местных жительниц. Ролик выложен в telegram-канале пермского отделения «Единой России». Из Пермского края в ЛНР регулярно уходят грузы с необходимым снаряжением, пищевыми продуктами, предметами первой необходимости, одеждой и техникой. В прошлом году бойцы батальона «Прикамье», находящиеся под Кременной, обратились к землякам, поблагодарив их за помощь, отправленную на передовую.