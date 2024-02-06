В Тюмени бывшего силовика незаконно устроили на работу

07 февраля 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

В Тюмени работодатель допустил серьезное нарушение при трудоустройстве бывшего силовика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-оперуполномоченный по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного отделения полиции Тюменского ЛО МВД России на транспорте был трудоустроен на новое место работы с нарушением законодательства. Об этом сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. «Установлено, что организация, занимающаяся ремонтом машин и оборудования, заключила трудовой договор с лицом, ранее замещавшим должность старшего оперуполномоченного по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного отделения полиции Тюменского ЛО МВД России на транспорте. Однако информацию о его трудоустройстве в государственный орган по последнему месту работы не предоставила», — указано в сообщении Уральской транспортной прокуратуры. Там добавили, что по результатам прокурорской проверки, работодатель был привлечен к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ — незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего. Виновник был оштрафован.

Экс-оперуполномоченный по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного отделения полиции Тюменского ЛО МВД России на транспорте был трудоустроен на новое место работы с нарушением законодательства. Об этом сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. «Установлено, что организация, занимающаяся ремонтом машин и оборудования, заключила трудовой договор с лицом, ранее замещавшим должность старшего оперуполномоченного по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного отделения полиции Тюменского ЛО МВД России на транспорте. Однако информацию о его трудоустройстве в государственный орган по последнему месту работы не предоставила», — указано в сообщении Уральской транспортной прокуратуры. Там добавили, что по результатам прокурорской проверки, работодатель был привлечен к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ — незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего. Виновник был оштрафован.