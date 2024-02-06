В Тюмени бывшего силовика незаконно устроили на работу

Экс-оперуполномоченный по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного отделения полиции Тюменского ЛО МВД России на транспорте был трудоустроен на новое место работы с нарушением законодательства. Об этом сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.
«Установлено, что организация, занимающаяся ремонтом машин и оборудования, заключила трудовой договор с лицом, ранее замещавшим должность старшего оперуполномоченного по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного отделения полиции Тюменского ЛО МВД России на транспорте. Однако информацию о его трудоустройстве в государственный орган по последнему месту работы не предоставила», — указано в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.
Там добавили, что по результатам прокурорской проверки, работодатель был привлечен к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ — незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего. Виновник был оштрафован.
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