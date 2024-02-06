06 февраля 2024

В Тюмени бывшего силовика незаконно устроили на работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовая книжка. Челябинск, трудовая книжка, кадровик, трудоустройство, работа, безработные
В Тюмени работодатель допустил серьезное нарушение при трудоустройстве бывшего силовика Фото:

Экс-оперуполномоченный по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного отделения полиции Тюменского ЛО МВД России на транспорте был трудоустроен на новое место работы с нарушением законодательства. Об этом сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что организация, занимающаяся ремонтом машин и оборудования, заключила трудовой договор с лицом, ранее замещавшим должность старшего оперуполномоченного по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного отделения полиции Тюменского ЛО МВД России на транспорте. Однако информацию о его трудоустройстве в государственный орган по последнему месту работы не предоставила», — указано в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

Там добавили, что по результатам прокурорской проверки, работодатель был привлечен к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ — незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего. Виновник был оштрафован.

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Экс-оперуполномоченный по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного отделения полиции Тюменского ЛО МВД России на транспорте был трудоустроен на новое место работы с нарушением законодательства. Об этом сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. «Установлено, что организация, занимающаяся ремонтом машин и оборудования, заключила трудовой договор с лицом, ранее замещавшим должность старшего оперуполномоченного по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного отделения полиции Тюменского ЛО МВД России на транспорте. Однако информацию о его трудоустройстве в государственный орган по последнему месту работы не предоставила», — указано в сообщении Уральской транспортной прокуратуры. Там добавили, что по результатам прокурорской проверки, работодатель был привлечен к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ — незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего. Виновник был оштрафован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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