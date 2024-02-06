06 февраля 2024

В газовой столице ЯНАО из аварийного жилья переселят 400 семей

© Служба новостей «URA.RU»
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Возведение еще одного многоэтажного дома позволит закрыть программу по расселению Фото:

Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов поделился планами на этот год по расселению горожан из аварийного фонда. Уже готов дом на 154 квартиры в районе Коротчаево. Возведение еще одного многоэтажного жилого здания позволит закрыть программу по расселению из аварийного фонда в отдаленных городских районах, сообщает глава города в своем telegram-канале. В течение года новоселье справит 421 семья.

«Мы на финишной прямой: план на 2024 год — 421 семья. Уверенно идем к выполнению приоритетной задачи, которую ставит наш губернатор Дмитрий Артюхов. Ближайшее новоселье скоро отметят в Коротчаево, дом на 154 квартиры уже готов к заселению. Рядом строится еще три дома на 300 квартир. С их сдачей полностью закроется вопрос с расселением аварийного жилья в наших отдаленных районах», — сообщает Андрей Воронов. В 2023 году в новые квартиры из аварийных домов переехала 621 семья.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое дан старт Году детства. Торжественное открытие сопровождалось праздничным концертом в Арктическом лицее.

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Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов поделился планами на этот год по расселению горожан из аварийного фонда. Уже готов дом на 154 квартиры в районе Коротчаево. Возведение еще одного многоэтажного жилого здания позволит закрыть программу по расселению из аварийного фонда в отдаленных городских районах, сообщает глава города в своем telegram-канале. В течение года новоселье справит 421 семья. «Мы на финишной прямой: план на 2024 год — 421 семья. Уверенно идем к выполнению приоритетной задачи, которую ставит наш губернатор Дмитрий Артюхов. Ближайшее новоселье скоро отметят в Коротчаево, дом на 154 квартиры уже готов к заселению. Рядом строится еще три дома на 300 квартир. С их сдачей полностью закроется вопрос с расселением аварийного жилья в наших отдаленных районах», — сообщает Андрей Воронов. В 2023 году в новые квартиры из аварийных домов переехала 621 семья. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое дан старт Году детства. Торжественное открытие сопровождалось праздничным концертом в Арктическом лицее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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