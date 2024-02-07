По Тюмени в честь 190-летия со дня рождения Дмитрия Менделеева провезли ростовую фигуру великого ученого. Ее сфотографировали в нескольких точках Тюмени, сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства.
«Тюменцам креативно напомнили о юбилее Дмитрия Менделеева. Ростовая фигура Дмитрия Ивановича с пожеланиями на табличке „посетила“ популярные места в Тюмени», — говорится в сообщении.
На фото видно, что на ростовой кукле Менделеев изображен с плакатом, на котором разместились пожелания тюменцам. Например, у тюменского драмтеатра и ТРЦ «Калинка» Менделеев «напомнил» прохожим о том, что нужно жить настоящим моментом. А у мультицентра «Контора пароходства» призвал верить в себя.
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