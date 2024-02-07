07 февраля 2024

На улицах Тюмени заметили известного ученого. Фото

Ко дню рождения Дмитрия Менделеева по Тюмени провезли ростовые куклы ученого
© Служба новостей «URA.RU»
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Менделеев. Тюмень, бюст, менделеев дмитрий
Дмитрий Менделеев «сообщил» тюменцам, какие вещи в жизни являются самыми важными Фото:

По Тюмени в честь 190-летия со дня рождения Дмитрия Менделеева провезли ростовую фигуру великого ученого. Ее сфотографировали в нескольких точках Тюмени, сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства.

«Тюменцам креативно напомнили о юбилее Дмитрия Менделеева. Ростовая фигура Дмитрия Ивановича с пожеланиями на табличке „посетила“ популярные места в Тюмени», — говорится в сообщении.

На фото видно, что на ростовой кукле Менделеев изображен с плакатом, на котором разместились пожелания тюменцам. Например, у тюменского драмтеатра и ТРЦ «Калинка» Менделеев «напомнил» прохожим о том, что нужно жить настоящим моментом. А у мультицентра «Контора пароходства» призвал верить в себя.

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По Тюмени в честь 190-летия со дня рождения Дмитрия Менделеева провезли ростовую фигуру великого ученого. Ее сфотографировали в нескольких точках Тюмени, сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства. «Тюменцам креативно напомнили о юбилее Дмитрия Менделеева. Ростовая фигура Дмитрия Ивановича с пожеланиями на табличке „посетила“ популярные места в Тюмени», — говорится в сообщении. На фото видно, что на ростовой кукле Менделеев изображен с плакатом, на котором разместились пожелания тюменцам. Например, у тюменского драмтеатра и ТРЦ «Калинка» Менделеев «напомнил» прохожим о том, что нужно жить настоящим моментом. А у мультицентра «Контора пароходства» призвал верить в себя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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