На улицах Тюмени заметили известного ученого. Фото

Ко дню рождения Дмитрия Менделеева по Тюмени провезли ростовые куклы ученого

08 февраля 2024 в 10:57 Размер текста - 17 +

Дмитрий Менделеев «сообщил» тюменцам, какие вещи в жизни являются самыми важными Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU По Тюмени в честь 190-летия со дня рождения Дмитрия Менделеева провезли ростовую фигуру великого ученого. Ее сфотографировали в нескольких точках Тюмени, сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства. «Тюменцам креативно напомнили о юбилее Дмитрия Менделеева. Ростовая фигура Дмитрия Ивановича с пожеланиями на табличке „посетила“ популярные места в Тюмени», — говорится в сообщении. На фото видно, что на ростовой кукле Менделеев изображен с плакатом, на котором разместились пожелания тюменцам. Например, у тюменского драмтеатра и ТРЦ «Калинка» Менделеев «напомнил» прохожим о том, что нужно жить настоящим моментом. А у мультицентра «Контора пароходства» призвал верить в себя.

По Тюмени в честь 190-летия со дня рождения Дмитрия Менделеева провезли ростовую фигуру великого ученого. Ее сфотографировали в нескольких точках Тюмени, сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства. «Тюменцам креативно напомнили о юбилее Дмитрия Менделеева. Ростовая фигура Дмитрия Ивановича с пожеланиями на табличке „посетила“ популярные места в Тюмени», — говорится в сообщении. На фото видно, что на ростовой кукле Менделеев изображен с плакатом, на котором разместились пожелания тюменцам. Например, у тюменского драмтеатра и ТРЦ «Калинка» Менделеев «напомнил» прохожим о том, что нужно жить настоящим моментом. А у мультицентра «Контора пароходства» призвал верить в себя.