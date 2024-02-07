07 февраля 2024

В Тюмени отменили концерт исполнителя Feduk`а

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Feduk в Телеклубе. Екатеринбург , инсаров федор, feduk, федук
Площадку, где должны были провести концерт, зарыли Фото:

В Тюмени отменили концерт артиста Feduk`а, который должен был выступить в областной столице 23 февраля. Об этом сообщается в группе исполнителя в соцсети «ВКонтакте». Площадку, где должны были провести концерт, зарыли.

«Друзья, мы вынуждены отменить концерт в связи с невозможностью проведения мероприятия в клубе „Байконур“. Все билеты подлежат возврату по месту приобретения», — указано в группе.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени закрыли клуб «Байконур». Помещение опечатали судебные приставы по причине проблем с пожарной безопасностью. По словам администрации заведения, прошлый субарендатор вовремя не устранил предписания МЧС.

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В Тюмени отменили концерт артиста Feduk`а, который должен был выступить в областной столице 23 февраля. Об этом сообщается в группе исполнителя в соцсети «ВКонтакте». Площадку, где должны были провести концерт, зарыли. «Друзья, мы вынуждены отменить концерт в связи с невозможностью проведения мероприятия в клубе „Байконур“. Все билеты подлежат возврату по месту приобретения», — указано в группе. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени закрыли клуб «Байконур». Помещение опечатали судебные приставы по причине проблем с пожарной безопасностью. По словам администрации заведения, прошлый субарендатор вовремя не устранил предписания МЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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