В Тюмени отменили концерт исполнителя Feduk`а

Площадку, где должны были провести концерт, зарыли
В Тюмени отменили концерт артиста Feduk`а, который должен был выступить в областной столице 23 февраля. Об этом сообщается в группе исполнителя в соцсети «ВКонтакте». Площадку, где должны были провести концерт, зарыли.
«Друзья, мы вынуждены отменить концерт в связи с невозможностью проведения мероприятия в клубе „Байконур“. Все билеты подлежат возврату по месту приобретения», — указано в группе.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени закрыли клуб «Байконур». Помещение опечатали судебные приставы по причине проблем с пожарной безопасностью. По словам администрации заведения, прошлый субарендатор вовремя не устранил предписания МЧС.
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