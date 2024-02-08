Что нельзя делать, чтобы не навлечь беду в День Федора Поминальника

В России отмечают день Федора Поминальника

08 февраля 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

В этот день граница между мирами живых и мертвых становится тоньше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Днем Федора Поминальника на Руси называли 8 февраля. В старину считалось, что в этот день души мертвых могут приходить и наблюдать за жизнью родственников, так как граница между мирами живых и мертвых становится тоньше. Усопший может в чем-то помочь, предупредить о грядущих проблемах, если родственники не забывают навещать его могилу. URA.RU рассказывает о том, что нельзя делать в течение этого дня, если не хочешь навлечь беду. Кто такой Федор Поминальник Федор был рожден в богатой семье в Константинополе, где впоследствии получил прекрасное образование. Благодаря полученным знаниям уже с юных лет Федор успешно противостоял иноверцам-язычникам в спорах о православии. А в 22 года, будучи женатым человеком Федор принял монашество и устроил монастырь в своем родовом поместье, а сам стал иноком. Пережив множество невзгод и изгнаний, во время гонений на христиан, святитель всю жизнь был предан Богу и служил ему добрыми делами. В народе 8 февраля называют по-разному: Федор Студит, Федор Поминальник, Федор Застольник, Заметуха и Горохов день. На эту дату старались наметить посещение кладбищ, чтобы навестить скучающих по семье усопших родственников, иначе те начинали скитаться по земле среди живых. Что нельзя делать 8 февраля Долго смотреться в зеркало и открывать окна в домах и квартирах. Так как предки считали, что граница мира живых и мира мертвых в этот день становится тоньше, не стоит взаимодействовать с зеркалами и окнами в доме. Ведь так можно ненароком пригласить в гости неприкаянные души или нечистую силу. Есть картошку. В этот день люди ходили на кладбище, очищали кресты и могилы от снега, а дома поминали усопших за обедом. Однако не употребляли картошку, а заменяли ее на горох. Считалось, что есть картошку в этот день — к болезням желудка. В то время как горошина способна вылечить любую болезнь. Горох прикладывали к больному месту, после выбрасывали их в воду или огонь. Пускать в дом кошку. Считалось, что нельзя пускать в дом кошку, с собой она может принести несчастье. Однако некоторые источники отмечают, что это касается только трехцветных усатых кошек. Нельзя ночевать дома одному. Не стоит в это день ночевать одному в доме или квартире, это может привлечь в жилье злых духов. В этот день советуют пригласить на ночь незнакомца или незнакомку, только так можно отогнать от жилья злых духов. Нельзя начинать новые дела и веселиться. Не стоит начинать новые дела, ведь тогда они могут принести убытки. А за излишнее веселье, после придется долго плакать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Днем Федора Поминальника на Руси называли 8 февраля. В старину считалось, что в этот день души мертвых могут приходить и наблюдать за жизнью родственников, так как граница между мирами живых и мертвых становится тоньше. Усопший может в чем-то помочь, предупредить о грядущих проблемах, если родственники не забывают навещать его могилу. URA.RU рассказывает о том, что нельзя делать в течение этого дня, если не хочешь навлечь беду. Федор был рожден в богатой семье в Константинополе, где впоследствии получил прекрасное образование. Благодаря полученным знаниям уже с юных лет Федор успешно противостоял иноверцам-язычникам в спорах о православии. А в 22 года, будучи женатым человеком Федор принял монашество и устроил монастырь в своем родовом поместье, а сам стал иноком. Пережив множество невзгод и изгнаний, во время гонений на христиан, святитель всю жизнь был предан Богу и служил ему добрыми делами. В народе 8 февраля называют по-разному: Федор Студит, Федор Поминальник, Федор Застольник, Заметуха и Горохов день. На эту дату старались наметить посещение кладбищ, чтобы навестить скучающих по семье усопших родственников, иначе те начинали скитаться по земле среди живых. Долго смотреться в зеркало и открывать окна в домах и квартирах. Так как предки считали, что граница мира живых и мира мертвых в этот день становится тоньше, не стоит взаимодействовать с зеркалами и окнами в доме. Ведь так можно ненароком пригласить в гости неприкаянные души или нечистую силу. Есть картошку. В этот день люди ходили на кладбище, очищали кресты и могилы от снега, а дома поминали усопших за обедом. Однако не употребляли картошку, а заменяли ее на горох. Считалось, что есть картошку в этот день — к болезням желудка. В то время как горошина способна вылечить любую болезнь. Горох прикладывали к больному месту, после выбрасывали их в воду или огонь. Пускать в дом кошку. Считалось, что нельзя пускать в дом кошку, с собой она может принести несчастье. Однако некоторые источники отмечают, что это касается только трехцветных усатых кошек. Нельзя ночевать дома одному. Не стоит в это день ночевать одному в доме или квартире, это может привлечь в жилье злых духов. В этот день советуют пригласить на ночь незнакомца или незнакомку, только так можно отогнать от жилья злых духов. Нельзя начинать новые дела и веселиться. Не стоит начинать новые дела, ведь тогда они могут принести убытки. А за излишнее веселье, после придется долго плакать.