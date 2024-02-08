Как тюменцам не лишиться выплат от государства: что нужно знать

Тюменцев лишат выплат на детей, если они вовремя не подадут заявления

09 февраля 2024 в 06:30 Размер текста - 17 +

Поддержка от властей будет приходить регулярно, если заявитель правильно подаст документы Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Льготы и выплаты для жителей Тюменской области Чтобы не лишиться назначенных выплат от государства, жителям Тюменской области важно не пропустить сроки подачи (и переподачи) заявлений на них. URA.RU подготовило инструкцию, воспользовавшись которой, можно не переживать, что помощь от властей перестанет перечисляться. Ежемесячная выплата на третьего ребенка и последующих детей, родившихся до 2023 года В 2024 году она составляет 14 989 рублей. Назначается: со дня рождения ребенка (если заявление подано не позже, чем малышу исполнится полгода);

в остальных случаях — с момента обращения. Выплачивается до момента достижения ребенком года. Далее, по новым заявлениям — до достижения двух-трех лет. Повторные заявления принимаются не ранее, чем в календарном месяце, предшествующем месяцу окончания выплаты. К примеру, если ребенку исполнится год в декабре и нужно подавать новое заявление, то с ним родителей будут ожидать не ранее ноября. Региональный маткапитал на первого ребенка Сумма — 150 тысяч рублей. Выплачивается единовременно. Региональный маткапитал на третьего и последующих детей Сумма — 100 тысяч рублей. Выплачивается: в течение 30 дней со дня назначения (если деньги затребованы на покупку/строительство/ремонт жилья, платные образовательные услуги, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов);

каждый месяц, если семья выбирает использовать сумму частями, в виде ежемесячной выплаты. Обеспечение детей одного-двух лет молочными продуктами Назначается с месяца подачи заявления, сроком на год. Повторное обращение — не ранее месяца, в котором истекает срок уже назначенной выплаты. Возмещение оплаты проезда на транспорте для школьников Выплачивается с месяца обращения и сроком на год. Льгота перестает предоставляться, когда ребенок оканчивает обучение или достигает возраста 18 лет. Заявления нужно подавать ежегодно. Возмещение расходов на оплату обращения с ТКО (вывоз мусора) Устанавливается на год, затем нужно подать новое заявление. Деньги начисляются с месяца обращения. Возмещение расходов на оплату коммунальных услуг Назначается с первого числа месяца обращения, но только если человек подал заявление до 15-го числа включительно. В иных случаях — с первого числа последующего месяца. Переподача: не ранее, чем за 60 дней до истечения срока действующей компенсации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы не лишиться назначенных выплат от государства, жителям Тюменской области важно не пропустить сроки подачи (и переподачи) заявлений на них. URA.RU подготовило инструкцию, воспользовавшись которой, можно не переживать, что помощь от властей перестанет перечисляться. В 2024 году она составляет 14 989 рублей. Назначается: Выплачивается до момента достижения ребенком года. Далее, по новым заявлениям — до достижения двух-трех лет. Повторные заявления принимаются не ранее, чем в календарном месяце, предшествующем месяцу окончания выплаты. К примеру, если ребенку исполнится год в декабре и нужно подавать новое заявление, то с ним родителей будут ожидать не ранее ноября. Сумма — 150 тысяч рублей. Выплачивается единовременно. Сумма — 100 тысяч рублей. Выплачивается: Назначается с месяца подачи заявления, сроком на год. Повторное обращение — не ранее месяца, в котором истекает срок уже назначенной выплаты. Выплачивается с месяца обращения и сроком на год. Льгота перестает предоставляться, когда ребенок оканчивает обучение или достигает возраста 18 лет. Заявления нужно подавать ежегодно. Устанавливается на год, затем нужно подать новое заявление. Деньги начисляются с месяца обращения. Назначается с первого числа месяца обращения, но только если человек подал заявление до 15-го числа включительно. В иных случаях — с первого числа последующего месяца. Переподача: не ранее, чем за 60 дней до истечения срока действующей компенсации.