08 февраля 2024

Курганская полиция ищет очевидцев ДТП, в котором пострадал мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс конференция в ГИБДД. Курган, дтп, полиция, гибдд, дпс, гаи
Полиция ищет очевидцев ДТП, произошедшего в августе 2023 года Фото:

Полиция Кургана ищет очевидцев ДТП, в котором пассажир автомобиля получил тяжелые травмы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Кургану. ДТП произошло 21 августа 2023 года.

«На улице Пугачева в Кургане водитель 1962 года рождения, управляя внедорожником Toyota Land Cruiser Prado, столкнулся с автомобилем Nissan Almera, за рулем которого находился мужчина 1982 года рождения. В результате ДТП пассажир внедорожника получил тяжелые травмы. Просим очевидцев обратиться в СУ УМВД России по Кургану по телефону 77-52-30 или по адресу: проспект Маршала Голикова, 25, кабинет 226», — сообщили в ведомстве.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции искали водителя, сбившего пешехода. Виновник происшествия скрылся с места ДТП, пострадавшего госпитализировали с травмами.

ДТП произошло 21 августа 2023 года
ДТП произошло 21 августа 2023 года

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Полиция Кургана ищет очевидцев ДТП, в котором пассажир автомобиля получил тяжелые травмы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Кургану. ДТП произошло 21 августа 2023 года. «На улице Пугачева в Кургане водитель 1962 года рождения, управляя внедорожником Toyota Land Cruiser Prado, столкнулся с автомобилем Nissan Almera, за рулем которого находился мужчина 1982 года рождения. В результате ДТП пассажир внедорожника получил тяжелые травмы. Просим очевидцев обратиться в СУ УМВД России по Кургану по телефону 77-52-30 или по адресу: проспект Маршала Голикова, 25, кабинет 226», — сообщили в ведомстве. Ранее сотрудники Госавтоинспекции искали водителя, сбившего пешехода. Виновник происшествия скрылся с места ДТП, пострадавшего госпитализировали с травмами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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