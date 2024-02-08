Курганская полиция ищет очевидцев ДТП, в котором пострадал мужчина. Фото

09 февраля 2024 в 06:02 Размер текста - 17 +

Полиция ищет очевидцев ДТП, произошедшего в августе 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция Кургана ищет очевидцев ДТП, в котором пассажир автомобиля получил тяжелые травмы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Кургану. ДТП произошло 21 августа 2023 года. «На улице Пугачева в Кургане водитель 1962 года рождения, управляя внедорожником Toyota Land Cruiser Prado, столкнулся с автомобилем Nissan Almera, за рулем которого находился мужчина 1982 года рождения. В результате ДТП пассажир внедорожника получил тяжелые травмы. Просим очевидцев обратиться в СУ УМВД России по Кургану по телефону 77-52-30 или по адресу: проспект Маршала Голикова, 25, кабинет 226», — сообщили в ведомстве. Ранее сотрудники Госавтоинспекции искали водителя, сбившего пешехода. Виновник происшествия скрылся с места ДТП, пострадавшего госпитализировали с травмами. ДТП произошло 21 августа 2023 года Пресс-служба УМВД России по Кургану

Полиция Кургана ищет очевидцев ДТП, в котором пассажир автомобиля получил тяжелые травмы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Кургану. ДТП произошло 21 августа 2023 года. «На улице Пугачева в Кургане водитель 1962 года рождения, управляя внедорожником Toyota Land Cruiser Prado, столкнулся с автомобилем Nissan Almera, за рулем которого находился мужчина 1982 года рождения. В результате ДТП пассажир внедорожника получил тяжелые травмы. Просим очевидцев обратиться в СУ УМВД России по Кургану по телефону 77-52-30 или по адресу: проспект Маршала Голикова, 25, кабинет 226», — сообщили в ведомстве. Ранее сотрудники Госавтоинспекции искали водителя, сбившего пешехода. Виновник происшествия скрылся с места ДТП, пострадавшего госпитализировали с травмами.