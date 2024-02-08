Полиция Кургана ищет очевидцев ДТП, в котором пассажир автомобиля получил тяжелые травмы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Кургану. ДТП произошло 21 августа 2023 года.
«На улице Пугачева в Кургане водитель 1962 года рождения, управляя внедорожником Toyota Land Cruiser Prado, столкнулся с автомобилем Nissan Almera, за рулем которого находился мужчина 1982 года рождения. В результате ДТП пассажир внедорожника получил тяжелые травмы. Просим очевидцев обратиться в СУ УМВД России по Кургану по телефону 77-52-30 или по адресу: проспект Маршала Голикова, 25, кабинет 226», — сообщили в ведомстве.
Ранее сотрудники Госавтоинспекции искали водителя, сбившего пешехода. Виновник происшествия скрылся с места ДТП, пострадавшего госпитализировали с травмами.
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