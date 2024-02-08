Развлечения Интересное Тюменцы впервые увидят выступление фолк-оркестра В Тюмень с концертом приедет группа «Сны Саламандры» 09 февраля 2024 в 15:36 Размер текста - 17 + В составе коллектива музыканты, играющие на кельтской арфе, духовых, флейте Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени пройдет концерт ижевской фолк-группы с оркестровым составом. Как рассказали URA.RU в администрации принимающей площадки, тюменцы увидят такой необычный коллектив впервые. «Группа „Сны Саламандры“ — это такой мини-оркестр, у них в коллективе музыканты, играющие на кельтской арфе, духовых, флейте. Песни народные, но за счет аранжировок получают новое, свежее звучание. В Тюмень они приедут впервые 10 февраля», — рассказал URA.RU директор принимающей площадки. Группа «Сны Саламандры» приедет в столицу региона в рамках гастрольного тура, Тюмень станет завершающим городом. Ранее URA.RU уже писало о тюменских гастролях артиста с самым низким райдером и женской группы, известной в Европе. В Тюмени пройдет концерт ижевской фолк-группы с оркестровым составом. Как рассказали URA.RU в администрации принимающей площадки, тюменцы увидят такой необычный коллектив впервые. «Группа „Сны Саламандры“ — это такой мини-оркестр, у них в коллективе музыканты, играющие на кельтской арфе, духовых, флейте. Песни народные, но за счет аранжировок получают новое, свежее звучание. В Тюмень они приедут впервые 10 февраля», — рассказал URA.RU директор принимающей площадки. Группа «Сны Саламандры» приедет в столицу региона в рамках гастрольного тура, Тюмень станет завершающим городом. Ранее URA.RU уже писало о тюменских гастролях артиста с самым низким райдером и женской группы, известной в Европе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям