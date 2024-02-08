08 февраля 2024

Тюменцы впервые увидят выступление фолк-оркестра

В Тюмень с концертом приедет группа «Сны Саламандры»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, концерт, музыкант, оркестр, музыка, духовые инструменты, игра на трубе
В составе коллектива музыканты, играющие на кельтской арфе, духовых, флейте Фото:

В Тюмени пройдет концерт ижевской фолк-группы с оркестровым составом. Как рассказали URA.RU в администрации принимающей площадки, тюменцы увидят такой необычный коллектив впервые.

«Группа „Сны Саламандры“ — это такой мини-оркестр, у них в коллективе музыканты, играющие на кельтской арфе, духовых, флейте. Песни народные, но за счет аранжировок получают новое, свежее звучание. В Тюмень они приедут впервые 10 февраля», — рассказал URA.RU директор принимающей площадки.

Группа «Сны Саламандры» приедет в столицу региона в рамках гастрольного тура, Тюмень станет завершающим городом. Ранее URA.RU уже писало о тюменских гастролях артиста с самым низким райдером и женской группы, известной в Европе.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени пройдет концерт ижевской фолк-группы с оркестровым составом. Как рассказали URA.RU в администрации принимающей площадки, тюменцы увидят такой необычный коллектив впервые. «Группа „Сны Саламандры“ — это такой мини-оркестр, у них в коллективе музыканты, играющие на кельтской арфе, духовых, флейте. Песни народные, но за счет аранжировок получают новое, свежее звучание. В Тюмень они приедут впервые 10 февраля», — рассказал URA.RU директор принимающей площадки. Группа «Сны Саламандры» приедет в столицу региона в рамках гастрольного тура, Тюмень станет завершающим городом. Ранее URA.RU уже писало о тюменских гастролях артиста с самым низким райдером и женской группы, известной в Европе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...