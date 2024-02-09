Фадеев передал права на трек «Мой мармеладный» иностранному артисту

09 февраля 2024 в 20:04 Размер текста - 17 +

Релиз кавер-версии песни «Мой мармеладный» выйдет в течение месяца Фото: Александр Мамаев © URA.RU У песни «Мой мармеладный» появится кавер-версия в исполнении иностранного артиста. Продюсер Максим Фадеев долгое время не мог передать права на трек иностранцам из-за санкций в отношении России. Но одному артисту удалось договориться с автором песни, сообщил Фадеев в своих соцсетях. «После взлета трека в международных чартах, мы получили более 100 международных запросов — из США, Германии, Великобритании, Китая, Бразилии, Мексики, Италии и так далее. Большая часть переговоров заканчивалась тогда, когда иностранные партнеры понимали, что сотрудничество предстоит с российским юридическим лицом, которому необходимо перечислять вознаграждение за использование авторских прав на счет российского банка. Многие прямо говорили, что их банки не смогут отправить ни роялти, ни фиксированное вознаграждение российской компании, интересуясь, есть ли у нас оффшорные компании или другой иностранный бизнес. Я же веду бизнес только в своей стране, в России. Но! Все же, одному артисту удалось договориться с нами, представив убедительную версию кавера на трек „Мой мармеладный“», — написал Фадеев в своих соцсетях. Продюсер добавил, что релиз состоится в течение месяца. Имя артиста Фадеев не раскрыл, предложив подписчикам подумать, кто это может быть. Некоторые подписчики предположили, что артистом может быть Шакира, Мадонна или Бритни Спирс. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что продюсер Максим Фадеев дал «пощечину» Западу, так как написанная им песня «Мой мармеладный» вошла в тройку мирового чарта Viral 50 в Spotify. В этот плейлист попадают треки, которые быстрее всего набирают популярность. Песня «Мой мармеладный» в исполнении российской певицы Кати Лель получила популярность в России почти 20 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У песни «Мой мармеладный» появится кавер-версия в исполнении иностранного артиста. Продюсер Максим Фадеев долгое время не мог передать права на трек иностранцам из-за санкций в отношении России. Но одному артисту удалось договориться с автором песни, сообщил Фадеев в своих соцсетях. «После взлета трека в международных чартах, мы получили более 100 международных запросов — из США, Германии, Великобритании, Китая, Бразилии, Мексики, Италии и так далее. Большая часть переговоров заканчивалась тогда, когда иностранные партнеры понимали, что сотрудничество предстоит с российским юридическим лицом, которому необходимо перечислять вознаграждение за использование авторских прав на счет российского банка. Многие прямо говорили, что их банки не смогут отправить ни роялти, ни фиксированное вознаграждение российской компании, интересуясь, есть ли у нас оффшорные компании или другой иностранный бизнес. Я же веду бизнес только в своей стране, в России. Но! Все же, одному артисту удалось договориться с нами, представив убедительную версию кавера на трек „Мой мармеладный“», — написал Фадеев в своих соцсетях. Продюсер добавил, что релиз состоится в течение месяца. Имя артиста Фадеев не раскрыл, предложив подписчикам подумать, кто это может быть. Некоторые подписчики предположили, что артистом может быть Шакира, Мадонна или Бритни Спирс. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что продюсер Максим Фадеев дал «пощечину» Западу, так как написанная им песня «Мой мармеладный» вошла в тройку мирового чарта Viral 50 в Spotify. В этот плейлист попадают треки, которые быстрее всего набирают популярность. Песня «Мой мармеладный» в исполнении российской певицы Кати Лель получила популярность в России почти 20 лет.