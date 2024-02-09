В курганском поселке Варгаши эвакуировали людей из загоревшегося магазина

В Курганской области спасатели потушили пожар в магазине
В поселке Варгаши Курганской области пришлось эвакуировать людей из загоревшегося магазина. Торговая точка находилась на первом этаже многоквартирного дома. Об этом сообщили представители пресс-службы управления МЧС Курганской области в telegram-канале.
«В рабочем поселке Варгаши вечером 8 февраля загорелся магазин. Эвакуировалось 15 человек — пострадавших нет», — говорится в сообщении представителей МЧС.
По данным ведомства, спасатели тушили пожар на площади шесть квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность торгового холодильного оборудования.
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