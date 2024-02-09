09 февраля 2024

В курганском поселке Варгаши эвакуировали людей из загоревшегося магазина

© Служба новостей «URA.RU»
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Веселые старты МЧС. Курган, пожарная охрана, мчс россии
В Курганской области спасатели потушили пожар в магазине Фото:

В поселке Варгаши Курганской области пришлось эвакуировать людей из загоревшегося магазина. Торговая точка находилась на первом этаже многоквартирного дома. Об этом сообщили представители пресс-службы управления МЧС Курганской области в telegram-канале.

«В рабочем поселке Варгаши вечером 8 февраля загорелся магазин. Эвакуировалось 15 человек — пострадавших нет», — говорится в сообщении представителей МЧС.

По данным ведомства, спасатели тушили пожар на площади шесть квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность торгового холодильного оборудования.

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В поселке Варгаши Курганской области пришлось эвакуировать людей из загоревшегося магазина. Торговая точка находилась на первом этаже многоквартирного дома. Об этом сообщили представители пресс-службы управления МЧС Курганской области в telegram-канале. «В рабочем поселке Варгаши вечером 8 февраля загорелся магазин. Эвакуировалось 15 человек — пострадавших нет», — говорится в сообщении представителей МЧС. По данным ведомства, спасатели тушили пожар на площади шесть квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность торгового холодильного оборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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