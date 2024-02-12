Тюменке заплатят 400 тысяч рублей за сломанное плечо на крыльце банка

12 февраля 2024 в 16:11 Размер текста - 17 +

Девушка в декабре 2022 года упала на входе в банк из-за наледи Фото: Игорь Пантин © URA.RU «Альфа-банк» выплатит 400 тысяч рублей тюменке, которая сломала плечо на крыльце учреждения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы. Девушка в декабре 2022 года упала на входе в банк из-за наледи. «13 декабря 2022 года женщина с супругом приехали в АО „Альфа-Банк“, поднявшись на крыльцо она наступила на решетку при входе в банк и поскользнувшись на наледи упала на левое плечо. <…> Суд частично удовлетворил исковые требования Татьяны С. и взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 400 000 рублей и 200 000 рублей штраф», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени осудили сотрудника одной из УК, по вине которого упала 13-летняя девочка. Она поскользнувшись на обледенелых ступенях крыльца подъезда дома.

«Альфа-банк» выплатит 400 тысяч рублей тюменке, которая сломала плечо на крыльце учреждения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы. Девушка в декабре 2022 года упала на входе в банк из-за наледи. «13 декабря 2022 года женщина с супругом приехали в АО „Альфа-Банк“, поднявшись на крыльцо она наступила на решетку при входе в банк и поскользнувшись на наледи упала на левое плечо. <…> Суд частично удовлетворил исковые требования Татьяны С. и взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 400 000 рублей и 200 000 рублей штраф», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени осудили сотрудника одной из УК, по вине которого упала 13-летняя девочка. Она поскользнувшись на обледенелых ступенях крыльца подъезда дома.