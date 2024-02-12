Тюменке заплатят 400 тысяч рублей за сломанное плечо на крыльце банка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Деньги. Москва, пять тысяч, деньги, наличные, купюры, банкноты
Девушка в декабре 2022 года упала на входе в банк из-за наледи Фото:

«Альфа-банк» выплатит 400 тысяч рублей тюменке, которая сломала плечо на крыльце учреждения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы. Девушка в декабре 2022 года упала на входе в банк из-за наледи.

«13 декабря 2022 года женщина с супругом приехали в АО „Альфа-Банк“, поднявшись на крыльцо она наступила на решетку при входе в банк и поскользнувшись на наледи упала на левое плечо. <…> Суд частично удовлетворил исковые требования Татьяны С. и взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 400 000 рублей и 200 000 рублей штраф», — рассказали в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени осудили сотрудника одной из УК, по вине которого упала 13-летняя девочка. Она поскользнувшись на обледенелых ступенях крыльца подъезда дома.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Альфа-банк» выплатит 400 тысяч рублей тюменке, которая сломала плечо на крыльце учреждения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы. Девушка в декабре 2022 года упала на входе в банк из-за наледи. «13 декабря 2022 года женщина с супругом приехали в АО „Альфа-Банк“, поднявшись на крыльцо она наступила на решетку при входе в банк и поскользнувшись на наледи упала на левое плечо. <…> Суд частично удовлетворил исковые требования Татьяны С. и взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 400 000 рублей и 200 000 рублей штраф», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени осудили сотрудника одной из УК, по вине которого упала 13-летняя девочка. Она поскользнувшись на обледенелых ступенях крыльца подъезда дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...