В Тюмени наказали организатора незаконного снежного полигона

Нарушителя поймали, оштрафовали и обязали вывезти снег Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени оштрафовали организатора незаконного полигона, который вывозил снег возле ЖК «Апрель». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Нарушителя поймали и обязали вывезти снег.

«Груженый самосвал с замазанными номерами выехал из тюменского двора, где велась уборка, и отправился не на снежный полигон, расположенный на Велижанском тракте или Воронинских горках, а в поле недалеко от ЖК „Апрель“. Там специалисты управы поймали его с поличным. Оказалось, что УК заключила договор с возчиком, эти документы были предоставлены административной комиссии, но недобросовестный предприниматель деньги взял, а на расходах решил сэкономить», — рассказали в мэрии.

Рассказать о незаконных полигонах тюменцы могут сотрудникам управ. Отмечается, что за несанкционированную свалку снега тюменцам грозит штраф: физлицам — пять тысяч рублей, компаниям — 200 тысяч.