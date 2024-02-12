В Тюмени наказали организатора незаконного снежного полигона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снежный полигон. Тюмень, камаз, грузовики, снежный полигон, полигон снега
Нарушителя поймали, оштрафовали и обязали вывезти снег Фото:

В Тюмени оштрафовали организатора незаконного полигона, который вывозил снег возле ЖК «Апрель». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Нарушителя поймали и обязали вывезти снег.

«Груженый самосвал с замазанными номерами выехал из тюменского двора, где велась уборка, и отправился не на снежный полигон, расположенный на Велижанском тракте или Воронинских горках, а в поле недалеко от ЖК „Апрель“. Там специалисты управы поймали его с поличным. Оказалось, что УК заключила договор с возчиком, эти документы были предоставлены административной комиссии, но недобросовестный предприниматель деньги взял, а на расходах решил сэкономить», — рассказали в мэрии.

Рассказать о незаконных полигонах тюменцы могут сотрудникам управ. Отмечается, что за несанкционированную свалку снега тюменцам грозит штраф: физлицам — пять тысяч рублей, компаниям — 200 тысяч.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени оштрафовали организатора незаконного полигона, который вывозил снег возле ЖК «Апрель». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Нарушителя поймали и обязали вывезти снег. «Груженый самосвал с замазанными номерами выехал из тюменского двора, где велась уборка, и отправился не на снежный полигон, расположенный на Велижанском тракте или Воронинских горках, а в поле недалеко от ЖК „Апрель“. Там специалисты управы поймали его с поличным. Оказалось, что УК заключила договор с возчиком, эти документы были предоставлены административной комиссии, но недобросовестный предприниматель деньги взял, а на расходах решил сэкономить», — рассказали в мэрии. Рассказать о незаконных полигонах тюменцы могут сотрудникам управ. Отмечается, что за несанкционированную свалку снега тюменцам грозит штраф: физлицам — пять тысяч рублей, компаниям — 200 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...