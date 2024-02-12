Для ремонта водопровода в Кургане перекроют перекресток

12 февраля 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

Запрет на проезд будет действовать до 21:00 16 февраля (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане с 13 по 16 февраля будет перекрыто движение любого транспорта на перекрестке проспекта Конституции — дамба р. Тобол. Для этого администрацией Кургана было опубликовано на сайте новое постановление. «Разрешить закрытие движения всех видов транспорта на перекрестке пр. Конституции — дамба р. Тобол (участок съезда с дамбы к зданиям по пр. Конституции, 56А, 56А/1, 56А/2 и жилым домам 56Б, 56В)», — указано в новом постановлении на сайте администрации Кургана. Это будет сделано с 9:00 часов 13 февраля до 21:00 часов 16 февраля. Кроме того, в постановлении уточняется, что перекрытие участка требуется из-за проведения работ на водопроводной сети. Работы проведет ООО «Тепловодомонтаж». Обществу необходимо будет сделать реконструкцию водопровода по пр. Конституции, 32 до бульвара Солнечный.

В Кургане с 13 по 16 февраля будет перекрыто движение любого транспорта на перекрестке проспекта Конституции — дамба р. Тобол. Для этого администрацией Кургана было опубликовано на сайте новое постановление. «Разрешить закрытие движения всех видов транспорта на перекрестке пр. Конституции — дамба р. Тобол (участок съезда с дамбы к зданиям по пр. Конституции, 56А, 56А/1, 56А/2 и жилым домам 56Б, 56В)», — указано в новом постановлении на сайте администрации Кургана. Это будет сделано с 9:00 часов 13 февраля до 21:00 часов 16 февраля. Кроме того, в постановлении уточняется, что перекрытие участка требуется из-за проведения работ на водопроводной сети. Работы проведет ООО «Тепловодомонтаж». Обществу необходимо будет сделать реконструкцию водопровода по пр. Конституции, 32 до бульвара Солнечный.