Для ремонта водопровода в Кургане перекроют перекресток

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Ремонтные работы на ул. Мальцева. Курган, запрещающие знаки, ремонтные работы, ул мальцева, проспект мальцева
Запрет на проезд будет действовать до 21:00 16 февраля (архивное фото) Фото:

В Кургане с 13 по 16 февраля будет перекрыто движение любого транспорта на перекрестке проспекта Конституции — дамба р. Тобол. Для этого администрацией Кургана было опубликовано на сайте новое постановление.

«Разрешить закрытие движения всех видов транспорта на перекрестке пр. Конституции — дамба р. Тобол (участок съезда с дамбы к зданиям по пр. Конституции, 56А, 56А/1, 56А/2 и жилым домам 56Б, 56В)», — указано в новом постановлении на сайте администрации Кургана. Это будет сделано с 9:00 часов 13 февраля до 21:00 часов 16 февраля.

Кроме того, в постановлении уточняется, что перекрытие участка требуется из-за проведения работ на водопроводной сети. Работы проведет ООО «Тепловодомонтаж». Обществу необходимо будет сделать реконструкцию водопровода по пр. Конституции, 32 до бульвара Солнечный.

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В Кургане с 13 по 16 февраля будет перекрыто движение любого транспорта на перекрестке проспекта Конституции — дамба р. Тобол. Для этого администрацией Кургана было опубликовано на сайте новое постановление. «Разрешить закрытие движения всех видов транспорта на перекрестке пр. Конституции — дамба р. Тобол (участок съезда с дамбы к зданиям по пр. Конституции, 56А, 56А/1, 56А/2 и жилым домам 56Б, 56В)», — указано в новом постановлении на сайте администрации Кургана. Это будет сделано с 9:00 часов 13 февраля до 21:00 часов 16 февраля. Кроме того, в постановлении уточняется, что перекрытие участка требуется из-за проведения работ на водопроводной сети. Работы проведет ООО «Тепловодомонтаж». Обществу необходимо будет сделать реконструкцию водопровода по пр. Конституции, 32 до бульвара Солнечный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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