В Тюмени вырос спрос на интим-товары премиального класса

Продавцы товаров для взрослых отмечают повышенный интерес на одну из позиций каждый февраль Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени продавцы товаров для взрослых отметили рост продаж одной из позиций ассортимента перед Днем святого Валентина. Как рассказали URA.RU в компании, которая занимается реализацией товаров 18+, данную позицию относят к сегменту «премиум».

«В феврале 2024 года мы продали 300 штук автоматических и электрических мастурбаторов для мужчин. Для сравнения за весь 2023 год всего около 800 штук. Это продукция относится к премиум-сегменту, там высокий ценник, поэтому количество для нас играет роль. Ажиотаж мы связываем с праздником — Днем всех влюбленных. У нас в феврале всегда отмечается рост на ту или иную позицию», — рассказали в компании, занимающей продажей товаров для взрослых.

Также продавцы отмечают рост спроса на презервативы и лубриканты в преддверии праздника. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени средства барьерной контрацепции подорожали на 10%.