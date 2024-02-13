В Тюмени вырос спрос на интим-товары премиального класса

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Магазин оригинального женского белья. Тюмень, секс-шоп, маска, бдсм
Продавцы товаров для взрослых отмечают повышенный интерес на одну из позиций каждый февраль Фото:

В Тюмени продавцы товаров для взрослых отметили рост продаж одной из позиций ассортимента перед Днем святого Валентина. Как рассказали URA.RU в компании, которая занимается реализацией товаров 18+, данную позицию относят к сегменту «премиум».

«В феврале 2024 года мы продали 300 штук автоматических и электрических мастурбаторов для мужчин. Для сравнения за весь 2023 год всего около 800 штук. Это продукция относится к премиум-сегменту, там высокий ценник, поэтому количество для нас играет роль. Ажиотаж мы связываем с праздником — Днем всех влюбленных. У нас в феврале всегда отмечается рост на ту или иную позицию», — рассказали в компании, занимающей продажей товаров для взрослых.

Также продавцы отмечают рост спроса на презервативы и лубриканты в преддверии праздника. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени средства барьерной контрацепции подорожали на 10%.

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В Тюмени продавцы товаров для взрослых отметили рост продаж одной из позиций ассортимента перед Днем святого Валентина. Как рассказали URA.RU в компании, которая занимается реализацией товаров 18+, данную позицию относят к сегменту «премиум». «В феврале 2024 года мы продали 300 штук автоматических и электрических мастурбаторов для мужчин. Для сравнения за весь 2023 год всего около 800 штук. Это продукция относится к премиум-сегменту, там высокий ценник, поэтому количество для нас играет роль. Ажиотаж мы связываем с праздником — Днем всех влюбленных. У нас в феврале всегда отмечается рост на ту или иную позицию», — рассказали в компании, занимающей продажей товаров для взрослых. Также продавцы отмечают рост спроса на презервативы и лубриканты в преддверии праздника. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени средства барьерной контрацепции подорожали на 10%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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