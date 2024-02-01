В Тюмени подорожают товары для взрослых

В Тюмени на 10% подорожают презервативы. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников.
«Мы ожидаем повышение цен на все марки презервативов, как на импортные, так и на российского производства. Примерно рост составит не больше 10%. Понятно, что импорт дорожает из-за доллара и перевозок. Российские презервативы также зависимы от импортного сырья, поэтому они тоже подрастут в цене», — рассказала заведующая одной из тюменских аптек.
В магазине товаров для взрослых корреспонденту URA.RU подтвердили информацию о подорожании резиновых изделий. Там также отметили, что рост коснулся и сопутствующих товаров, которые также выросли в цене из-за логистики и подорожания сырья — пластика и латекса.
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