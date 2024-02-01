01 февраля 2024

В Тюмени подорожают товары для взрослых

© Служба новостей «URA.RU»
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Цена на товары 18+ увеличится на 10% Фото:

В Тюмени на 10% подорожают презервативы. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников.

«Мы ожидаем повышение цен на все марки презервативов, как на импортные, так и на российского производства. Примерно рост составит не больше 10%. Понятно, что импорт дорожает из-за доллара и перевозок. Российские презервативы также зависимы от импортного сырья, поэтому они тоже подрастут в цене», — рассказала заведующая одной из тюменских аптек.

В магазине товаров для взрослых корреспонденту URA.RU подтвердили информацию о подорожании резиновых изделий. Там также отметили, что рост коснулся и сопутствующих товаров, которые также выросли в цене из-за логистики и подорожания сырья — пластика и латекса.

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В Тюмени на 10% подорожают презервативы. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников. «Мы ожидаем повышение цен на все марки презервативов, как на импортные, так и на российского производства. Примерно рост составит не больше 10%. Понятно, что импорт дорожает из-за доллара и перевозок. Российские презервативы также зависимы от импортного сырья, поэтому они тоже подрастут в цене», — рассказала заведующая одной из тюменских аптек. В магазине товаров для взрослых корреспонденту URA.RU подтвердили информацию о подорожании резиновых изделий. Там также отметили, что рост коснулся и сопутствующих товаров, которые также выросли в цене из-за логистики и подорожания сырья — пластика и латекса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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