Мэр Тюмени призвал работодателей отправлять подчиненных голосовать

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Выборы 2023. Руслан Кухарук голосует на избирательном участке. Тюмень , кухарук руслан
Руслан Кухарук попросил предпринимателей отправлять своих подчиненных на избирательные участки Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Мэр Тюмени Руслан Кухарук призвал предпринимателей донести до подчиненных необходимость проголосовать на выборах президента. Он посвятил этому спич на деловом мероприятии, организованном Торгово-промышленной палатой.

«Это не просто гражданская обязанность. Это вклад в дело мира. Я бы хотел, чтобы моя просьба была доведена до ваших коллег. Вы, как руководители, имеете авторитет», — заявил глава Тюмени.

Перед этим часть выступления Руслан Николаевич посвятил Владимиру Путину. Он назвал его человеком, который «влияет на то, что будет завтра во всем мире». Мэр также отреагировал на интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. По его мнению реакция на интервью показала, что мировая общественность с большим интересом наблюдает за тем, что происходит в России.

Ранее URA.RU сообщало о том, что мэр Тюмени вновь заработал политические очки на федеральном уровне. Он удачно вписался в модный федеральный тренд, организовав на выставке Россия на ВДНХ выступление о креативных индустриях.

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Мэр Тюмени Руслан Кухарук призвал предпринимателей донести до подчиненных необходимость проголосовать на выборах президента. Он посвятил этому спич на деловом мероприятии, организованном Торгово-промышленной палатой. «Это не просто гражданская обязанность. Это вклад в дело мира. Я бы хотел, чтобы моя просьба была доведена до ваших коллег. Вы, как руководители, имеете авторитет», — заявил глава Тюмени. Перед этим часть выступления Руслан Николаевич посвятил Владимиру Путину. Он назвал его человеком, который «влияет на то, что будет завтра во всем мире». Мэр также отреагировал на интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. По его мнению реакция на интервью показала, что мировая общественность с большим интересом наблюдает за тем, что происходит в России. Ранее URA.RU сообщало о том, что мэр Тюмени вновь заработал политические очки на федеральном уровне. Он удачно вписался в модный федеральный тренд, организовав на выставке Россия на ВДНХ выступление о креативных индустриях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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