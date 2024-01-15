Мэр Тюмени вновь заработал политические очки на федеральном уровне

Экспозиция Тюмени заняла первое место на кремлевском форуме на ВДНХ
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Концерт к 23 февраля. Тюмень, кухарук руслан
Руслан Кухарук попал в модный федеральный тренд на кремлевском форуме Фото:

Мэр Тюмени Руслан Кухарук вновь заработал политические очки на федеральном уровне. Экспозиция Тюмени заняла первое место на кремлевском форуме «Малая Родина — сила России» на ВДНХ. В рамках форума каждый административный центр представлял свою экспозицию.

«Экспозиция Тюменской области — лучшая из лучших. Так считают посетители сайта международной выставки-форума „Россия“ на ВДНХ. Стенд региона лидирует с результатом 7 761 балл», — передает информационный центр правительства Тюменской области.

Мэр Тюмени Кухарук встретился с Путиным в Кремле

Как сообщают источники URA.RU, Кухарук удачно вписался в модный федеральный тренд. Тюмень выступила с сессией о креативных индустриях (новый сектор экономики, в котором прибыль приносит результат творческой деятельности. В Тюмени среди таких творческих проектов — изготовление сибирских ковров, развитие местных ремесел, съемки кино и т. д.). Тему выбрали неслучайно: администрация президента пристально следит за этим направлением и за тем, как развиваются креативные индустрии в регионах, а в Госдуме готовятся к принятию закона «О развитии креативных индустрий».

Участие мэра Тюмени в федеральных проектах стимулирует слухи о том, что скоро его повысят. Руслана Кухарука регулярно прочат в губернаторы разных регионов, а сам он признавался, что готов покинуть пост мэра ради повышения.

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Мэр Тюмени Руслан Кухарук вновь заработал политические очки на федеральном уровне. Экспозиция Тюмени заняла первое место на кремлевском форуме «Малая Родина — сила России» на ВДНХ. В рамках форума каждый административный центр представлял свою экспозицию. «Экспозиция Тюменской области — лучшая из лучших. Так считают посетители сайта международной выставки-форума „Россия“ на ВДНХ. Стенд региона лидирует с результатом 7 761 балл», — передает информационный центр правительства Тюменской области. Как сообщают источники URA.RU, Кухарук удачно вписался в модный федеральный тренд. Тюмень выступила с сессией о креативных индустриях (новый сектор экономики, в котором прибыль приносит результат творческой деятельности. В Тюмени среди таких творческих проектов — изготовление сибирских ковров, развитие местных ремесел, съемки кино и т. д.). Тему выбрали неслучайно: администрация президента пристально следит за этим направлением и за тем, как развиваются креативные индустрии в регионах, а в Госдуме готовятся к принятию закона «О развитии креативных индустрий». Участие мэра Тюмени в федеральных проектах стимулирует слухи о том, что скоро его повысят. Руслана Кухарука регулярно прочат в губернаторы разных регионов, а сам он признавался, что готов покинуть пост мэра ради повышения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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