13 февраля 2024

Разведчик рассказал об особенностях боевой работы на курганской БМП-3. Видео

Разведчик ВС РФ из зоны СВО выделил удобство корректировки огня курганской БМП-3
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловский полигон., военная техника, бмп
Курганские бронемашины отправляются на передовую по заказу Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Одним из главных преимуществ выпускаемой в Кургане БМП-3 является возможность быстро корректировать огонь. Об этом рассказал российский разведчик из состава Южной группировки войск.

«Точность машины (БМП-3 — прим. URA.RU) позволяет посылать в цель снаряды один за одним. У нас традицией стало считать только прямые попадания, так как техника позволяет вести корректировку по метражу, пять метров вперед-назад и вправо-влево брать поправки», — интервью с военнослужащим разведподразделения опубликовано в группе Минобороны России в соцсети «ВКонтакте». Боец также выделил подвижность и маневренность бронетехники, изготовленной на курганском заводе.

В качестве примера успешной боевой работы БМП-3 разведчик назвал операцию по уничтожению наблюдательного пункта ВСУ. Сначала противника прижали огнем автоматической гранатометной системы, а после уничтожили 100-миллиметровыми снарядами.

Ранее бронегруппа на курганской технике обратила в бегство украинских солдат на артемовском направлении. По данным пресс-службы Минобороны РФ, в спешке боевики ВСУ бросали оружие и снаряжение.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Одним из главных преимуществ выпускаемой в Кургане БМП-3 является возможность быстро корректировать огонь. Об этом рассказал российский разведчик из состава Южной группировки войск. «Точность машины (БМП-3 — прим. URA.RU) позволяет посылать в цель снаряды один за одним. У нас традицией стало считать только прямые попадания, так как техника позволяет вести корректировку по метражу, пять метров вперед-назад и вправо-влево брать поправки», — интервью с военнослужащим разведподразделения опубликовано в группе Минобороны России в соцсети «ВКонтакте». Боец также выделил подвижность и маневренность бронетехники, изготовленной на курганском заводе. В качестве примера успешной боевой работы БМП-3 разведчик назвал операцию по уничтожению наблюдательного пункта ВСУ. Сначала противника прижали огнем автоматической гранатометной системы, а после уничтожили 100-миллиметровыми снарядами. Ранее бронегруппа на курганской технике обратила в бегство украинских солдат на артемовском направлении. По данным пресс-службы Минобороны РФ, в спешке боевики ВСУ бросали оружие и снаряжение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...