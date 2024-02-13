Одним из главных преимуществ выпускаемой в Кургане БМП-3 является возможность быстро корректировать огонь. Об этом рассказал российский разведчик из состава Южной группировки войск.
«Точность машины (БМП-3 — прим. URA.RU) позволяет посылать в цель снаряды один за одним. У нас традицией стало считать только прямые попадания, так как техника позволяет вести корректировку по метражу, пять метров вперед-назад и вправо-влево брать поправки», — интервью с военнослужащим разведподразделения опубликовано в группе Минобороны России в соцсети «ВКонтакте». Боец также выделил подвижность и маневренность бронетехники, изготовленной на курганском заводе.
В качестве примера успешной боевой работы БМП-3 разведчик назвал операцию по уничтожению наблюдательного пункта ВСУ. Сначала противника прижали огнем автоматической гранатометной системы, а после уничтожили 100-миллиметровыми снарядами.
Ранее бронегруппа на курганской технике обратила в бегство украинских солдат на артемовском направлении. По данным пресс-службы Минобороны РФ, в спешке боевики ВСУ бросали оружие и снаряжение.
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