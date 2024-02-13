Утром 14 февраля на Червишевском тракте Тюмени сгорел автобус. Об этом сообщает официальный паблик городской администрации в соцсети «ВКонтакте» «Тюмень — наш дом».
«Сегодня утром на Червишевском тракте в районе остановки „Школа № 69“ в моторном отсеке автобуса маршрута № 57 произошло возгорание. В соответствии с инструкцией водитель вывел всех пассажиров на безопасное расстояние от транспортного средства и вызвал МЧС. Также он воспользовался средствами пожаротушения, но это не принесло результата. Пламя было ликвидировано прибывшими на место спасателями», — указано в сообщении городской администрации.
Там добавили, что в результате ЧП никто не пострадал. Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю. По его словам, предрейсовый осмотр транспортного средства неисправностей не выявил. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее агентство писало о том, что 14 января на окраинах Тюмени сгорел другой автобус. ЧП произошло в районе дома по адресу Антипинская, 1.
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