13 февраля 2024

В Тюмени сгорел автобус. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения пожарных. Тюмень, пожарная машина, огонь
Загоревшийся автобус удалось оперативно потушить Фото:

Утром 14 февраля на Червишевском тракте Тюмени сгорел автобус. Об этом сообщает официальный паблик городской администрации в соцсети «ВКонтакте» «Тюмень — наш дом».

«Сегодня утром на Червишевском тракте в районе остановки „Школа № 69“ в моторном отсеке автобуса маршрута № 57 произошло возгорание. В соответствии с инструкцией водитель вывел всех пассажиров на безопасное расстояние от транспортного средства и вызвал МЧС. Также он воспользовался средствами пожаротушения, но это не принесло результата. Пламя было ликвидировано прибывшими на место спасателями», — указано в сообщении городской администрации.

Там добавили, что в результате ЧП никто не пострадал. Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю. По его словам, предрейсовый осмотр транспортного средства неисправностей не выявил. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее агентство писало о том, что 14 января на окраинах Тюмени сгорел другой автобус. ЧП произошло в районе дома по адресу Антипинская, 1.

Автобус сгорел утром 14 февраля
Автобус сгорел утром 14 февраля

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Утром 14 февраля на Червишевском тракте Тюмени сгорел автобус. Об этом сообщает официальный паблик городской администрации в соцсети «ВКонтакте» «Тюмень — наш дом». «Сегодня утром на Червишевском тракте в районе остановки „Школа № 69“ в моторном отсеке автобуса маршрута № 57 произошло возгорание. В соответствии с инструкцией водитель вывел всех пассажиров на безопасное расстояние от транспортного средства и вызвал МЧС. Также он воспользовался средствами пожаротушения, но это не принесло результата. Пламя было ликвидировано прибывшими на место спасателями», — указано в сообщении городской администрации. Там добавили, что в результате ЧП никто не пострадал. Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю. По его словам, предрейсовый осмотр транспортного средства неисправностей не выявил. Причины возгорания устанавливаются. Ранее агентство писало о том, что 14 января на окраинах Тюмени сгорел другой автобус. ЧП произошло в районе дома по адресу Антипинская, 1.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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