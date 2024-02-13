В Тюмени сгорел автобус. Фото

14 февраля 2024 в 10:08 Размер текста - 17 +

Загоревшийся автобус удалось оперативно потушить Фото: Николай Бастриков © URA.RU Утром 14 февраля на Червишевском тракте Тюмени сгорел автобус. Об этом сообщает официальный паблик городской администрации в соцсети «ВКонтакте» «Тюмень — наш дом». «Сегодня утром на Червишевском тракте в районе остановки „Школа № 69“ в моторном отсеке автобуса маршрута № 57 произошло возгорание. В соответствии с инструкцией водитель вывел всех пассажиров на безопасное расстояние от транспортного средства и вызвал МЧС. Также он воспользовался средствами пожаротушения, но это не принесло результата. Пламя было ликвидировано прибывшими на место спасателями», — указано в сообщении городской администрации. Там добавили, что в результате ЧП никто не пострадал. Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю. По его словам, предрейсовый осмотр транспортного средства неисправностей не выявил. Причины возгорания устанавливаются. Ранее агентство писало о том, что 14 января на окраинах Тюмени сгорел другой автобус. ЧП произошло в районе дома по адресу Антипинская, 1. Автобус сгорел утром 14 февраля Telegram-канал Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС: https://t.me/tyumentimes

Утром 14 февраля на Червишевском тракте Тюмени сгорел автобус. Об этом сообщает официальный паблик городской администрации в соцсети «ВКонтакте» «Тюмень — наш дом». «Сегодня утром на Червишевском тракте в районе остановки „Школа № 69“ в моторном отсеке автобуса маршрута № 57 произошло возгорание. В соответствии с инструкцией водитель вывел всех пассажиров на безопасное расстояние от транспортного средства и вызвал МЧС. Также он воспользовался средствами пожаротушения, но это не принесло результата. Пламя было ликвидировано прибывшими на место спасателями», — указано в сообщении городской администрации. Там добавили, что в результате ЧП никто не пострадал. Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю. По его словам, предрейсовый осмотр транспортного средства неисправностей не выявил. Причины возгорания устанавливаются. Ранее агентство писало о том, что 14 января на окраинах Тюмени сгорел другой автобус. ЧП произошло в районе дома по адресу Антипинская, 1.