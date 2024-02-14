На выставке «Россия» в Москве отметят юбилей Тюменский области

В 2024 году Тюменская область отмечает 80-летний юбилей Фото: Георгий Бергал © URA.RU

На выставке «Россия» отпразднуют 80-ю годовщину со дня создания Тюменской области. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра областного правительства. 15 февраля на ВДНХ состоится День культуры региона.

«С 10:00 до 18:00 на стенде региона посетителей ожидают активности программы „Тюменская область. Нам 80“: встреча с тюменской детской писательницей Натальей Корсак; гадание на ромашке — посетители получат пожелание от Тюменской области и QR-код, указывающий на локацию для его исполнения; роспись пряника в стилистике традиционной тюменской домовой росписи. А также квест-игра, посвященная 190-летию со дня рождения Дмитрия Менделеева», — указано в публикации Информационного центра правительства Тюменской области.

Там добавили, что посетители тюменского стенда также смогут оставить пожелания жителям региона. Ранее агентство писало о том, что делегация регионального правительства провела на ВДНХ презентацию инновационных проектов по защите интересов семей с детьми.

Изначально планировалось, что международная выставка-форум «Россия» пройдет в Москве на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. Однако позднее президент Российской Федерации Владимир Путин предложил продлить работу экспозиции до конца лета. За это время каждый субъект РФ представит стенд, рассказывающий о ключевых достижениях своего региона.