В Москве прошла презентация тюменских проектов по защите семей с детьми

В Москве прошла презентация тюменского проекта по защите семей с детьми

Тюменская делегация приняла участие в работе выставки «Россия» на ВДНХ Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Делегация Тюменской области провела презентацию инновационных проектов по защиты интересов семей с детьми на международной выставке «Россия» в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. 7 февраля на ВДНХ проходит тематический день «Социальная политика в интересах детства».

«Тюменская область презентует опыт в области защиты интересов семей с детьми на Международной выставке-форуме „Россия“. Сегодня на ВДНХ тематический день „Социальная политика в интересах детства“. На стенде региона: онлайн-викторина „10 фактов о социальной политике в Тюменской области“; мастер-класс „Счастливая семья“; игра на скорость и фотозадание для соцсетей», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области.

Там добавили, что делегацию возглавляет начальник управления по вопросам семьи и детства департамента соцразвития Тюменской области Инга Тигеева. В своем выступлении она отметила, что на территории региона ежегодно растут рождаемость и количество многодетных семей.

Изначально планировалось, что международная выставка-форум «Россия» пройдет в Москве на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. Однако позднее президент Российской Федерации Владимир Путин предложил продлить работу экспозиции до конца лета. За это время каждый субъект РФ представит стенд, рассказывающий о ключевых достижениях своего региона.