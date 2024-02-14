Власти разработали план развития агломерации, а пожарные потушили гаражи: события дня в ЯНАО

Артюхов открыл сессию по разработке плана развития Салехарда и Лабытнанги

14 февраля 2024 в 20:52 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов работал в Салехарде Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ЯНАО 14 февраля работал в Салехарде: он открыл стратегическую сессию по разработке мастер-плана агломерации Салехард-Лабытнанги и утвердил план мероприятий Года детства на Ямале. Тем временем работники ГУ МЧС боролись с возгоранием гаражных боксов в окружной столице. Об этих и других событиях 14 февраля читайте в материале URA.RU. Артюхов утвердил план мероприятий Года детства в ЯНАО. Все преобразования в нем социально-ориентированы и касаются сферы образования, здравоохранения, культурной жизни, молодежной политики и развития спорта.

Позже губернатор открыл стратегическую сессию, на которой присутствовали главы городов и профильных департаментов. В ходе нее начали разрабатывать план развития агломерации Салехард-Лабытнанги в качестве одного из опорных пунктов городов Арктической зоны.

Полномочия по контролю за обращениями жителей к Артюхову в социальных сетях перешли от аппарата губернатора к департаменту внутренней политики. Внутрипол будет контролировать не только различные инциденты, но и работу конкретных исполнителей.

Депутаты окружного Законодательного собрания готовятся к открытию весенней сессии. Были заслушаны отчетные доклады руководителей департаментов, в частности директор АПК Андрей Рубашин подвел итоги путины за 2023 год.

В ночь с 13 на 14 февраля в Салехарде произошел пожар в гаражных боксах по улице Чапаева. Пожарные более семи часов боролись с огнем и спасли материальные ценности на десять миллионов рублей. Огнем повреждено тринадцать гаражных боксов и имущество хозяев гаражей, все транспортные средства удалось спасти, расследование находится на контроле окружной прокуратуры.

Губернатор ЯНАО 14 февраля работал в Салехарде: он открыл стратегическую сессию по разработке мастер-плана агломерации Салехард-Лабытнанги и утвердил план мероприятий Года детства на Ямале. Тем временем работники ГУ МЧС боролись с возгоранием гаражных боксов в окружной столице. Об этих и других событиях 14 февраля читайте в материале URA.RU.