В Салехарде (ЯНАО) пожарные более семи часов тушили гаражный комплекс и сохранили для ямальцев их транспортные средства на сумму в десять миллионов рублей. Ликвидация возгорания была осложнена погодными условиями, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО.
«В 21 час 38 минут [13 февраля] в пожарную часть поступило сообщение о возгорании в гаражном комплексе. Полная ликвидация пожара была в 4 часа 55 минут. Спасено материальных ценностей на общую сумму десять миллионов рублей, эвакуировано три легковых автомобиля, один прицеп и снегоход», — сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС в официальном telegram-канале. Тушение пожара осложнялось погодными условиями, из-за морозов боевки пожарных замерзали и сковывали подвижность личного состава.
Общая площадь пожара составила более 400 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, причина и материальный ущерб устанавливается.
Пожар в гаражном комплексе Салехарда по улице Чапаева начался вечером 13 февраля. Очаг пожара был локализован в 23:32, спустя час было ликвидировано открытое горение. В гаражном комплексе хранились газовые баллоны.
Пожарные Салехарда боролись с возгоранием гаражного комплекса более семи часов
В Салехарде (ЯНАО) пожарные более семи часов тушили гаражный комплекс и сохранили для ямальцев их транспортные средства на сумму в десять миллионов рублей. Ликвидация возгорания была осложнена погодными условиями, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО. «В 21 час 38 минут [13 февраля] в пожарную часть поступило сообщение о возгорании в гаражном комплексе. Полная ликвидация пожара была в 4 часа 55 минут. Спасено материальных ценностей на общую сумму десять миллионов рублей, эвакуировано три легковых автомобиля, один прицеп и снегоход», — сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС в официальном telegram-канале. Тушение пожара осложнялось погодными условиями, из-за морозов боевки пожарных замерзали и сковывали подвижность личного состава. Общая площадь пожара составила более 400 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, причина и материальный ущерб устанавливается. Пожар в гаражном комплексе Салехарда по улице Чапаева начался вечером 13 февраля. Очаг пожара был локализован в 23:32, спустя час было ликвидировано открытое горение. В гаражном комплексе хранились газовые баллоны.