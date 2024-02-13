В ЯНАО пожарные семь часов в сложных условиях тушили гаражный комплекс. Фото

Пожарные Салехарда сохранили транспортные средства на десять миллионов рублей

14 февраля 2024 в 10:51 Размер текста - 17 +

Пожарные Салехарда спасли транспортные средства ямальцев Фото: Илья Московец © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) пожарные более семи часов тушили гаражный комплекс и сохранили для ямальцев их транспортные средства на сумму в десять миллионов рублей. Ликвидация возгорания была осложнена погодными условиями, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО. «В 21 час 38 минут [13 февраля] в пожарную часть поступило сообщение о возгорании в гаражном комплексе. Полная ликвидация пожара была в 4 часа 55 минут. Спасено материальных ценностей на общую сумму десять миллионов рублей, эвакуировано три легковых автомобиля, один прицеп и снегоход», — сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС в официальном telegram-канале. Тушение пожара осложнялось погодными условиями, из-за морозов боевки пожарных замерзали и сковывали подвижность личного состава. Общая площадь пожара составила более 400 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, причина и материальный ущерб устанавливается. Пожар в гаражном комплексе Салехарда по улице Чапаева начался вечером 13 февраля. Очаг пожара был локализован в 23:32, спустя час было ликвидировано открытое горение. В гаражном комплексе хранились газовые баллоны. Пожарные Салехарда боролись с возгоранием гаражного комплекса более семи часов Фото: telegram-канал «МЧС ЯНАО» — https://t.me/gumchsyanao89/5263 Огонь угрожал транспорту, находящемуся в гаражах Фото: telegram-канал «МЧС ЯНАО» — https://t.me/gumchsyanao89/5263 Защитные костюмы пожарных замерзали и сковывали движения Фото: telegram-канал «МЧС ЯНАО» — https://t.me/gumchsyanao89/5263

В Салехарде (ЯНАО) пожарные более семи часов тушили гаражный комплекс и сохранили для ямальцев их транспортные средства на сумму в десять миллионов рублей. Ликвидация возгорания была осложнена погодными условиями, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО. «В 21 час 38 минут [13 февраля] в пожарную часть поступило сообщение о возгорании в гаражном комплексе. Полная ликвидация пожара была в 4 часа 55 минут. Спасено материальных ценностей на общую сумму десять миллионов рублей, эвакуировано три легковых автомобиля, один прицеп и снегоход», — сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС в официальном telegram-канале. Тушение пожара осложнялось погодными условиями, из-за морозов боевки пожарных замерзали и сковывали подвижность личного состава. Общая площадь пожара составила более 400 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, причина и материальный ущерб устанавливается. Пожар в гаражном комплексе Салехарда по улице Чапаева начался вечером 13 февраля. Очаг пожара был локализован в 23:32, спустя час было ликвидировано открытое горение. В гаражном комплексе хранились газовые баллоны.