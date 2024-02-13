13 февраля 2024

В ЯНАО пожарные семь часов в сложных условиях тушили гаражный комплекс. Фото

Пожарные Салехарда сохранили транспортные средства на десять миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, дым, тушение огня, локализация пожара, пожарные
Пожарные Салехарда спасли транспортные средства ямальцев Фото:

В Салехарде (ЯНАО) пожарные более семи часов тушили гаражный комплекс и сохранили для ямальцев их транспортные средства на сумму в десять миллионов рублей. Ликвидация возгорания была осложнена погодными условиями, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО.

«В 21 час 38 минут [13 февраля] в пожарную часть поступило сообщение о возгорании в гаражном комплексе. Полная ликвидация пожара была в 4 часа 55 минут. Спасено материальных ценностей на общую сумму десять миллионов рублей, эвакуировано три легковых автомобиля, один прицеп и снегоход», — сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС в официальном telegram-канале. Тушение пожара осложнялось погодными условиями, из-за морозов боевки пожарных замерзали и сковывали подвижность личного состава.

Общая площадь пожара составила более 400 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, причина и материальный ущерб устанавливается.

Пожар в гаражном комплексе Салехарда по улице Чапаева начался вечером 13 февраля. Очаг пожара был локализован в 23:32, спустя час было ликвидировано открытое горение. В гаражном комплексе хранились газовые баллоны.

Пожарные Салехарда боролись с возгоранием гаражного комплекса более семи часов
Пожарные Салехарда боролись с возгоранием гаражного комплекса более семи часов
Фото:
Огонь угрожал транспорту, находящемуся в гаражах
Огонь угрожал транспорту, находящемуся в гаражах
Фото:
Защитные костюмы пожарных замерзали и сковывали движения
Защитные костюмы пожарных замерзали и сковывали движения
Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) пожарные более семи часов тушили гаражный комплекс и сохранили для ямальцев их транспортные средства на сумму в десять миллионов рублей. Ликвидация возгорания была осложнена погодными условиями, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО. «В 21 час 38 минут [13 февраля] в пожарную часть поступило сообщение о возгорании в гаражном комплексе. Полная ликвидация пожара была в 4 часа 55 минут. Спасено материальных ценностей на общую сумму десять миллионов рублей, эвакуировано три легковых автомобиля, один прицеп и снегоход», — сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС в официальном telegram-канале. Тушение пожара осложнялось погодными условиями, из-за морозов боевки пожарных замерзали и сковывали подвижность личного состава. Общая площадь пожара составила более 400 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, причина и материальный ущерб устанавливается. Пожар в гаражном комплексе Салехарда по улице Чапаева начался вечером 13 февраля. Очаг пожара был локализован в 23:32, спустя час было ликвидировано открытое горение. В гаражном комплексе хранились газовые баллоны.
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