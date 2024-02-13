В ЯНАО стали известны лидеры по добыче пресноводной рыбы

Ямальские предприятия добыли 12 тысяч тонн рыбы, в том числе омуля и сига

Отмечается также рост объемов готовой рыбной продукции Фото: Анна Майорова © URA.RU

Департамент окружного АПК отчитался перед ямальскими депутатами об итогах путины за 2023 год. Лидером отрасли признан крупнейший добытчик пресноводной рыбы ООО «Тазагрорыбпром» — объем вылова составил 947 тонн. Всего за год предприятия Ямала добыли 12 тысяч тонн рыбы, сообщают в Законодательном собрании округа.

«В 2023 году общий объем вылова рыбы составил 12,1 тысяч тонн. Лидерами по добыче водных биоресурсов стали Тазовский, Приуральский и Шурышкарский районы — на их долю приходится 57% вылова. Среди предприятий-передовиков — ООО „Тазагрорыбпром“ — 947,4 тонны, АО „Горковский рыбзавод“ — 937,9 тонн и МП „Аксарковское РПП“ — 741,1 тонны. Большой рост по сравнению с прошлым годом показал совхоз Байдарацкий — с 377,3 тонны до 472,5 тонны», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента ЯНАО.

Отмечается также рост объемов готовой рыбной продукции. С 2021 года эти показатели выросли почти в два раза. В 2021 году заготовлено 1584 тонны, а в 2023 году уже — 2974 тонны. Через два года в АПК рассчитывают выйти на объем в 6,2 тонны.

Рыбной продукцией на Ямале обеспечиваются не только розничные сети, но и социальные учреждения. «В 2023 году объем поставки составил 124 тонны, c 2020 года этот показатель вырос в 10 раз», — отчитываются аграрии.

По словам директора окружного департамента агропромышленного комплекса Андрея Рубашина, в конце прошлого года проводился аукцион на дополнительные 50 тонн вылова пеляди, чира, сига-пыжьяна и омуля. Заключены 20 договоров с 12 предприятиями.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое готовят к открытию новый цех глубокой переработки рыбы. Реализацией проекта занимается «Ямалторг».