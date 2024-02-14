Министр спорта РФ отложил встречу с тюменским губернатором

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Открытие Международного фестиваля университетского спорта. Екатеринбург, матыцин олег
Министр спорта РФ Олег Матыцин отложил визит в Тюменскую область Фото:

Министр спорта РФ Олег Матыцин по техническим причинам перенес поездку в Тюмень, где у него должна была состояться встреча с губернатором региона Александром Моором. Об этом во время пресс-конференции заявил его заместитель Александр Морозов, который приехал в Тюменскую область на Всероссийскую лыжную спартакиаду.

«Олег Васильевич [Матыцин] действительно должен был приземлиться в Тюмени в 2 часа прошлой ночи. Однако он не смог по техническим причинам», — заявил замминистра Морозов во время пресс-конференции, которая состоялась в Тюмени.

В ходе рабочей поездки в Тюмени заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов посетил теннисный центр «Лидер», многофункциональный спортивный центр «Олимпия» и Легкоатлетический манеж. «Мы осмотрели много спортивных объектов, которые в очень хорошем состоянии. На каждом идет жизнь, занимаются молодые ребята и взрослое поколение. Мы побывали на Всероссийской спартакиаде, увидели призеров, в том числе из Тюменской области. Это отрадно, что Тюмень готовит для сборной команды страны элитных спортсменов такого высокого уровня и качества», — говорится в telegram-канале Информационного центра правительства Тюменской области.

Ранее агентство писало о том, что с 9 по 19 февраля на тюменском стадионе «Жемчужина Сибири» пройдет Всероссийская лыжная спартакиада. В рамках турнира состоятся соревнования по спринту, скиатлону, командному спринту и другие.

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Министр спорта РФ Олег Матыцин по техническим причинам перенес поездку в Тюмень, где у него должна была состояться встреча с губернатором региона Александром Моором. Об этом во время пресс-конференции заявил его заместитель Александр Морозов, который приехал в Тюменскую область на Всероссийскую лыжную спартакиаду. «Олег Васильевич [Матыцин] действительно должен был приземлиться в Тюмени в 2 часа прошлой ночи. Однако он не смог по техническим причинам», — заявил замминистра Морозов во время пресс-конференции, которая состоялась в Тюмени. В ходе рабочей поездки в Тюмени заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов посетил теннисный центр «Лидер», многофункциональный спортивный центр «Олимпия» и Легкоатлетический манеж. «Мы осмотрели много спортивных объектов, которые в очень хорошем состоянии. На каждом идет жизнь, занимаются молодые ребята и взрослое поколение. Мы побывали на Всероссийской спартакиаде, увидели призеров, в том числе из Тюменской области. Это отрадно, что Тюмень готовит для сборной команды страны элитных спортсменов такого высокого уровня и качества», — говорится в telegram-канале Информационного центра правительства Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что с 9 по 19 февраля на тюменском стадионе «Жемчужина Сибири» пройдет Всероссийская лыжная спартакиада. В рамках турнира состоятся соревнования по спринту, скиатлону, командному спринту и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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