18 февраля 2024
17 февраля 2024

В Кургане выделили землю под строительство новой школы в микрорайоне Левашово

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь незастроенной территории составляет более 183 тысяч квадратов Фото:

Власти Кургана выделили земельный участок в микрорайоне Левашово для строительства малоэтажных домов, школы, детского сада и делового управления. Площадь территории составляет более 18 гектаров. Информация об этом размещена в документации мэрии.

«Осуществить комплексное развитие незастроенной территории площадью 183 475 квадратных метров, расположенной в границах улиц Андрея Миронова, Керченская, Содружества. Основные виды разрешенного использования земельных участков: малоэтажная многоквартирная жилая застройка, дошкольное, начальное и среднее образование, деловое управление», — говорится в документе.

Также предполагается, что на участке можно заниматься индивидуальным жилищным строительством, возведением магазинов, площадок для занятий спортом, объектов общепита и культурно-досуговой деятельности. Высота зданий и сооружений не должна превышать более четырех этажей. Планируемый объем строительства на территории определен на площади не менее шести тысяч квадратов.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане продолжается строительство самой большой школы в регионе. Рабочие занимаются отделкой здания. Изначально объект планировали сдать в конце 2023 года, но из-за срывов графика работ сроки были перенесены на новый год. Также продолжается строительство школы на 1100 мест в Шадринске. Объект планируют завершить в 2024 году. Власти заявляли, что школы откроются для учащихся с нового учебного года.

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Власти Кургана выделили земельный участок в микрорайоне Левашово для строительства малоэтажных домов, школы, детского сада и делового управления. Площадь территории составляет более 18 гектаров. Информация об этом размещена в документации мэрии. «Осуществить комплексное развитие незастроенной территории площадью 183 475 квадратных метров, расположенной в границах улиц Андрея Миронова, Керченская, Содружества. Основные виды разрешенного использования земельных участков: малоэтажная многоквартирная жилая застройка, дошкольное, начальное и среднее образование, деловое управление», — говорится в документе. Также предполагается, что на участке можно заниматься индивидуальным жилищным строительством, возведением магазинов, площадок для занятий спортом, объектов общепита и культурно-досуговой деятельности. Высота зданий и сооружений не должна превышать более четырех этажей. Планируемый объем строительства на территории определен на площади не менее шести тысяч квадратов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане продолжается строительство самой большой школы в регионе. Рабочие занимаются отделкой здания. Изначально объект планировали сдать в конце 2023 года, но из-за срывов графика работ сроки были перенесены на новый год. Также продолжается строительство школы на 1100 мест в Шадринске. Объект планируют завершить в 2024 году. Власти заявляли, что школы откроются для учащихся с нового учебного года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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