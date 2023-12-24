24 декабря 2023
23 декабря 2023

На строительство школы в Шадринске добавили десятки миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство школы в Заозерном. Курган, строительная площадка, строительство школы, стройка, заозерный, рабочие в спецовках
В Шадринске на строительство школы дополнительно выделили 25 млн рублей (архивное фото) Фото:

Курганские власти дополнительно выделили 25 миллионов рублей на строительство школы на 1100 мест в Шадринске. Об этом сообщается в аукционной документации на сайте госзакупок.

«Объект закупки: строительство школы на 1100 мест в Шадринске. Техническое задание: выполнение строительно-монтажных работ на объекте. Цена контракта: 25 000 000 рублей», — говорится в документе. Устройством конструкций, сетей и систем инженерно-технического обеспечения займется застройщик «Дон».

Ранее URA.RU писало, что власти дополнительно выделили на строительство школы в Шадринске более 200 млн рублей. Деньги были направлены на благоустройство, размещение теплопункта, установку системы пожарной сигнализации, а также на закупку различного оборудования. Стоимость контракта составляет более 1 млрд рублей. Изначально объект планировали закончить до конца года, но из-за срывов сроков строительства сдачу школы перенесли на 2024 год.

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Курганские власти дополнительно выделили 25 миллионов рублей на строительство школы на 1100 мест в Шадринске. Об этом сообщается в аукционной документации на сайте госзакупок. «Объект закупки: строительство школы на 1100 мест в Шадринске. Техническое задание: выполнение строительно-монтажных работ на объекте. Цена контракта: 25 000 000 рублей», — говорится в документе. Устройством конструкций, сетей и систем инженерно-технического обеспечения займется застройщик «Дон». Ранее URA.RU писало, что власти дополнительно выделили на строительство школы в Шадринске более 200 млн рублей. Деньги были направлены на благоустройство, размещение теплопункта, установку системы пожарной сигнализации, а также на закупку различного оборудования. Стоимость контракта составляет более 1 млрд рублей. Изначально объект планировали закончить до конца года, но из-за срывов сроков строительства сдачу школы перенесли на 2024 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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