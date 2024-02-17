Евродепутат из ФРГ Бек заявил о запугивании населения Россией

17 февраля 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Население Европы не считает Россию потенциальным агрессором Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Западные лидеры пугают население «российской угрозой», чтобы оно продолжало финансово поддерживать Киев. Об этом заявил депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек. По его словам, европейское население не считает РФ потенциальным агрессором, их беспокоят экономические проблемы. «Несколько европейских лидеров уже отметили, что если Россия победит в конфликте на Украине, то Москва <…> вторгнется в Центральную и Западную Европу. Я рассматриваю это как раздувание общественного мнения в отношении дальнейшей финансовой помощи», — заявил Бек в беседе с «Известиями». По его словам, Европа столкнулась с серьезным экономическим кризисом. Украинский конфликт помогает оправдать политику европейских глав, которая намеренно уменьшает уровень жизни граждан. Бек подчеркнул, что европейское население не видит РФ потенциальным агрессором, оно озабочено экономическими проблемами. Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия вместе с союзниками по НАТО готовится к войне с РФ. Гендиректор службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин отметил, что Россия может начать конфликтовать с НАТО в следующем десятилетии.

Западные лидеры пугают население «российской угрозой», чтобы оно продолжало финансово поддерживать Киев. Об этом заявил депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек. По его словам, европейское население не считает РФ потенциальным агрессором, их беспокоят экономические проблемы. «Несколько европейских лидеров уже отметили, что если Россия победит в конфликте на Украине, то Москва <…> вторгнется в Центральную и Западную Европу. Я рассматриваю это как раздувание общественного мнения в отношении дальнейшей финансовой помощи», — заявил Бек в беседе с «Известиями». По его словам, Европа столкнулась с серьезным экономическим кризисом. Украинский конфликт помогает оправдать политику европейских глав, которая намеренно уменьшает уровень жизни граждан. Бек подчеркнул, что европейское население не видит РФ потенциальным агрессором, оно озабочено экономическими проблемами. Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия вместе с союзниками по НАТО готовится к войне с РФ. Гендиректор службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин отметил, что Россия может начать конфликтовать с НАТО в следующем десятилетии.