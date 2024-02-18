Тюменка в Госдуме раскритиковала идею о возвращении пионерских галстуков в школы

Депутат считает, что дети должны сами выбирать свои символы, а галстуки стоит оставить в музеях Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутат Госдумы Ксения Горячева (уроженка села Аромашево Тюменской области) высказалась против идеи о введении в состав школьной формы пионерских галстуков. Об этом политик написала в своем telegram-канале. Ранее идею о возвращении аксессуара из прошлого для школьников высказал председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

«Меня тревожат некоторые инициативы, навеянные приятными воспоминаниями из детства и своего опыта. Еще больше волнует убежденность авторов в том, что „это необходимо и точно сработает“. Из последнего — предложение о введении в школьную форму пионерских галстуков. Полагаю, что юным российским школьникам следует иметь возможность самостоятельно вносить в форму элементы, которые несут для них определенную ценность», — написала Горячева в своем telegram-канале.

Как отметила политик, для внесения изменений во внешний вид школьников нужно, в первую очередь, спросить их самих, что у них ассоциируется со знаниями, прогрессом и любовью к Родине. По словам Горячевой, «некоторые вещи должны оставаться воспоминаниями на фотографиях и в музеях».

Заявление Горячевой вызвано предложением, которое в адрес Минпросвещения направил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. По данным СМИ он предложил ввести в школьную форму новый обязательный атрибут — аналог пионерского галстука.

Как ранее писало URA.RU, Ксения Горячева не единожды высказывалась против общественных инициатив. Так, она раскритиковала идею платить женщинам за отказ от аборта. При этом политик и сама становилась объектом нападок. В частности, Ксения Собчак высмеяла то, как одевается тюменка, заострив внимание на ее ободке от Prada.